CHP'de kurultay olacak mı ? Tezcan'dan flaş sözler

CHP'de 24 Haziran seçimleri sonrası başlayan kurultay tartışmaları siyaset gündeminin ilk sıralarına yerleşti. Tüm bu gelişmelerin ışığında NTV canlı yayınına katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, Funda Görey'in gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Tezcan'a yöneltilen sorular ve alınan yanıtlar şöyle:

Cumhurbaşkanı adayınız Muharrem İnce'nin olağanüstü kurultay çağrısının ardından dün parti yönetimi toplandı. Siz gündemde kurultay olmadığını söylediniz. Kurultay tartışması bitti mi CHP'de?

Tartışma belki bir kaç gün daha sürer ama daha sonra biter. Genel başkan genel merkez açısından bir kurultay çağrısı yok. Genel başkanın gündeminde kurultay çağrısı yok Parti Meclisi'nde de böyle ağırlıklı irade yok. Sayın Muharrem İnce parti ile yarışmadı Sayın Erdoğan ile yarıştı. Muharrem İnce'nin 81 milyonunu Cumhurbaşkanı olması parti rozetini çıkarması sadece İnce'nin projesi değil CHP'nin de projesi. Başarı da başarısızlık da ortaktır. 15 milletvekilinin gönderilmesi Millet İttifakı'nın oluşturulması Muharrem İnce'nin aday gösterilmesi bunlar doğru adımlardı. Bir dahaki kurultayda bir başka aday çıkabilir. Ama şu anda yapılacak şey genel başkan nasıl bütün kadroları niteliklerine göre değerlendirdiyse bundan sonraki süreçte de böyle yürümektir.

''İMZA TOPLANIRSA KURULTAY OLUR''

Bunlar geçer. Özel bir gerginlik yok. Bu kurultay talebi döneminde süren talep sonuçlanmayınca ya da sonuçlanınca biter. İmza toplanırsa kurultay olur toplanmazsa bu mesele biter. 1990'da partiye üye oldum o zamandan beri biz seçimi değerlendirmeyi parti için iktidar arayışı üzerinden yapma alışkanlığımız var. Kurultay istedim demiyor ama örgüt gereğini yapar diyor. Bence uygun olmamıştır.

Muharrem İnce ile Kılıçdaroğlu arasında görüşme planlanıyor mu?

Görüşmeye engel bir şey yok. İhtiyaç olursa görüşürler.