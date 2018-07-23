CHP'de kurultay için toplanan imza sayısı belli oldu

CHP'de imza bilmecesi. Olağanüstü kurultay kalebi için toplanan imzalarda kafa karışıklığı yaşanıyor. Genel merkez geçtiğimiz hafta sonu 604 imzanın toplanması halinde kurultaya gidileceğini söylemişti. 606 imzaya ulaştıklarını belirten muhalifler, şu ana kadar imzaları genel merkeze teslim etmedi.

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, olağanüstü kurultay için şu ana kadar ulaştıkları imza sayısının 606 olduğunu açıkladı. Kurultay için 625 imzaya ihtiyaç varken, imzacıların bazılarının imzasını geri çektiği iddiası da Tüzün tarafından yalanlandı.

BİZE İNTİKAL ETMİŞ İMZAMI GERİYE ALDIM DİYEN YOK

Çağdaşses'te yer alan habere göre, Tüzün, "Delegenin iradesine ipotek konulmak isteniyor. Arkadaşlarım özgür iradesiyle notere gidiyor. Hiçbir delege arkadaşımız baskıyla imzasını geriye almaz. Bize intikal etmiş, imzamı geriye aldım diyen yok. Aksine ‘bugüne kadar vermemiştim, imza vermeye gidiyorum’ diyen delege arkadaşlarımız var" ifadelerini kullandı. İmza toplama süresi 30 Temmuz’da sona eriyor."



BASKI İDDİALARININ GERÇEKLE İLGİSİ YOKTUR

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Kurultaya imza verilmemesi için delegelere baskı yapıldığı iddiası sorulan Tezcan şunları söyledi:

"Olağanüstü kurultay süreci parti iç işidir. İmzalar getirilirse tüzüğe göre gereken yapılacaktır. Delegelere baskı yoktur. Mevcut ortamda baskı iddiasını ortaya atacak bir durum da yoktur. Arkadaşlar olağanüstü kurultay süreci parti tüzüğünde yazdığı şekilde işliyor. Baskı iddialarının gerçeklikle ilgisi yoktur. Genel Merkez, "604 imza eğer toplanmışsa sayıları yarıştırmanın anlamı yok. Derhal kurultayı toplayalım" demiştir. Türkiye'nin esaslı meseleleri var. Ona bakıyoruz."