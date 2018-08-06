CHP'de kurultay için kaç imza toplandı flaş açıklama

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) kurultay kararını verdi. Herkesin beklediği kurultay kararı açıklandı. CHP yönetimi muhaliflerin olağanüstü kurultay talebiyle 2 Ağustos Perşembe günü Genel Merkeze teslim ettiği imzalarla ilgili son sözünü söyledi kurultay olmayacak. Muhalifler 569 imza toplayabildi. Kurultay için yeterli sayı 622 olması gerekiyordu.

CHP'de 24 Haziran seçimleri sonrası kurultay yapılmasını isteyen parti içi muhalifler delegelerden imza toplayarak Genel Merkez'e teslim etmişti. Partiden yapılan açıklamada imza sayısının kurultay için yeterli olmadığı belirtilmiş, kurultay için ıslak imzaların teslim edilme süresi de bugün dolmuştu.

YETERLİ İMZAYA ULAŞILAMADI, KURULTAY YOK: CHP Genel Merkezi'nden bugün yapılan açıklamada, 569 imzanın toplandığı ve yeterli sayıya ulaşamadığı belirtildi. CHP yönetimi, "Salt çoğunluk sağlanamadı kurultay yok" diyerek son sözü söyledi.

31 KİŞİ İMZAYI GERİ ÇEKMİŞ: CHP Genel Merkezi'nden alınan bilgiye göre muhaliflerin sunduğu Noter onaylı imza sayısı 618'di. Bu kişilerden 31'inin imzasını çekti, beşinin istifa etmiş olduğu, dördünün mükerrer nitelikte bulunduğu, dördünün fotokopi evrak olduğu saptadı. Beş imza ise gündem maddesi eklenmediği için yok hükmünde sayıldı. Toplam 569 imza sayıldı. Bu durumda kurultay yapılmayacağı bildirildi.

ISLAK İMZA İÇİN SÜRE DOLDU: Muhaliflerin çağrısına CHP yönetiminden ise jet hızıyla yanıt geldi. Teslim edilen imza sayısının 618 olduğu, geçerli imzaların ise 605 olarak görüldüğü belirtildi. İmza vermek isteyen delegelerin noter onaylı ıslak imzasını teslim etmesi için verilen son süre de doldu.

BELGELER TEK TEK İNCELENDİ: Yazı işleri birimine teslim edilen belgeleri tek tek inceleyen parti avukatları, "mükerrer imzalar, parti üyeliği sona erenler ve imzalarını geri çekenler" üzerinde durdu.

AÇIKLAMA BEKLENİYOR: Avukatlar çalışmalarını tamamlarken detaylı bir açıklama bekleniyor. CHP'nin toplam 1242 kurultay delegesi bulunuyor. Seçimli olağanüstü kurultay toplanabilmesi için salt çoğunluk olan 622 delegenin imzası gerekiyordu. " CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek daha önce yaptığı açıklamada imza verenlerin sayısının 605 olduğunu söylemişti. İnceleme sonucunda resmi rakam 569 olarak duyuruldu.