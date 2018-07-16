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CHP'de kriz büyüyor! CHP'li vekil kurultay istedi imzalar toplanıyor

CHP'de kriz büyüyor! CHP'li vekil kurultay istedi imzalar toplanıyor

24 Haziran seçimlerinin ardından CHP'de başlayan olağanüstü kurultay krizi yeni bir aşamaya geçti. Muharrem İnce taraftarları imza toplamaya başlarken CHP Milletvekili Yaşar Tüzün son dakika açıklamasıyla "Olağanüstü kurultay istiyoruz" dedi.

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Eklenme Tarihi: 16-07-2018 11:14 - Güncelleme: 16-07-2018 11:55

CHP'de kurultay krizi giderek büyüyor. Muharrem İnce'nin baş başa yemekte Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na "Sen çekil ben genel başkan olayım" teklifi yapmasıyla başlayan kriz bugün yeni bir evreye geçti. Muharrem İnce taraftarları bugün olağanüstü kurultay için imza toplamaya start verdi.

'İMZA TOPLAMAYA BAŞLADIK'... Muharrem İnce cephesinden beklenen resmi açıklamayı TBMM'de basın toplantısı gerçekleştiren CHP milletvekili Yaşar Tüzün yaptı. Tüzün son dakika açıklamasında "Olağanüstü kurultay talep ediyoruz. İmzalar toplanmaya başlandı. Delegeler koşarak imza atmaya gidiyor" dedi. Topladıkları bazı imzaları gazetecilere gösterdi.

'İŞTE TOPLANAN İMZALAR' DEYİP GÖSTERDİ... CHP'li Yaşar Tüzün, bazı partili kurultay delegeleri ile birlikte TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Tüzün, konuşması sırasında kurultay için toplanan imzaları gösterdi.

ŞU ANA KADAR NOTERDEN 100 İMZA... Tüzün açıklamasında “CHP'de olağanüstü seçimli kurultay yapılması talebimiz var. Kurultay delegelerimiz bugün notere giderek imza vermeye başladılar. Olağanüstü kurultay için şu ana kadar toplanan imza 100'ü geçti, gerekli imza sayısına (625) ulaşacağımızı düşünüyoruz” dedi.

DELEGELERE MESAJ GÖNDERİLDİ... CHP’de delegelere giden mesajda ise şu ifadeler yer aldı: Değerli Kurultay Delegesi arkadaşım; Bugün saat 11.00’de TBMM’de düzenleyeceğimiz basın toplantısıyla DEĞİŞİM ve UMUT kurultayımız için çağrıda bulunacağız. Seçimli olağanüstü kurultay için noterli imza sürecini başlatıyoruz.

PARTİ TÜZÜĞÜNE GÖRE TAKVİM NASIL İŞLEYECEK?.. Peki, parti tüzüğüne göre kurultay süreci nasıl işleyecek? Parti tüzüğüne göre, olağanüstü kurultay için gerekli imzaların toplanmasının ardından imzaların parti yönetimine iletilmesi gerekiyor. İmzaların parti yönetimine tesliminden sonra parti yönetiminin önünde 45 günlük bir süreç başlıyor ve Kılıçdaroğlu'nun bu süre içinde (Parti tüzüğüne göre) olağanüstü seçimli kurultaya gitmek zorunda kalıyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR14 YORUM

  • Misafir 16 Temmuz 2018 12:00 muharrem ince.bu işin sonu hüsrandır.bilesin.

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KİMDİR ?
Kemal Kılıçdaroğlu
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