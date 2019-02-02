CHP'de kritik ilçelerin belediye başkan adayları belli oldu Buca da var!

CHP'de bugün önce MYK daha sonra ise Parti Meclisi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Parti meclisinde 71 ilin belediye başkan adaylarının yanı sıra bazı ilçe belediye başkan adayları da belli oldu.

CHP'nin Mersin Erdemli Belediye Başkan adayı Hüseyin Serin olarak açıklandı. Mersin Akdeniz Belediye Başkan adayı da Sabit Yelkovan olarak belirlendi. CHP'nin Antalya Akseki Belediye Başkan adayı ise Erdoğan Erdoğan oldu.

Buca belediye başkan adayı

Kemal Kılıçdaroğlu'nun MYK'ya CHP'nin Buca Belediye Başkan adayı olarak Suat Nezir ismini sundu. PM'de Buca'ya ilişkin yapılan oylamanın sonucuna göre Suat Nezir'in CHP'nin Buca Belediye Başkan adayı olması kesinleşti.

CHP'nin Güzelbahçe Belediye Başkan adayı ise mevcut başkan Özdem Mustafa İnce oldu.

PM'den geçen diğer isimler:

İstanbul

Beyoğlu Belediye Başkan adayı Alper Taş,

Kadıköy Belediye Başkan adayı Şerdil Odabaşı,

Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Kemal Çebi

Şişli Belediyesi Belediye Başkan adayı Muammer Keskin

Maltepe'de mevcut başkan Ali Kılıç için oylama yapılacaktı ancak ismi geri çekildi. Aynı durum İzmir Bayraklı ilçe adayında da yaşandı. Muhalefet önergesi ile Erdal Aksünger aday gösterildi. Ancak Aksünger adaylığını geri çekti. Her iki ilçe adayını belirleme yetkisini Kemal Kılıçdaroğlu aldı.

Aylin Nazlıaka iddiası

Ankara Etimesgut için sürpriz bir gelişme de var. Kemal Kılıçdaroğlu'nun, CHP'den ihraç edilen Ankara eski Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın CHP'ye geri dönüşüne onay vererek Etimesgut Belediye Başkan adayı olarak göstereceği söyleniyor. CHP kulislerinde Ankara'nın Etimesgut ilçesi için Avukat Celal Çelik ve Kenan Nuhut'un adaylığı da konuşuluyor.