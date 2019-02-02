  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

CHP'de kritik ilçelerin belediye başkan adayları belli oldu Buca da var!

CHP'de kritik ilçelerin belediye başkan adayları belli oldu Buca da var!

CHP'nin parti meclisi toplantısından gelen son dakika haberlere göre Mersin'in Erdemli ve Akdeniz, Antalya'nın Serik, İzmir'in Buca ilçe belediye başkan adayları belli oldu.

PAYLAŞ tw fb
Eklenme Tarihi: 02-02-2019 22:38 - Güncelleme: 02-02-2019 22:38

CHP'de bugün önce MYK daha sonra ise Parti Meclisi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Parti meclisinde 71 ilin belediye başkan adaylarının yanı sıra bazı ilçe belediye başkan adayları da belli oldu.

CHP'nin Mersin Erdemli Belediye Başkan adayı Hüseyin Serin olarak açıklandı. Mersin Akdeniz Belediye Başkan adayı da Sabit Yelkovan olarak belirlendi. CHP'nin Antalya Akseki Belediye Başkan adayı ise Erdoğan Erdoğan oldu.

Buca belediye başkan adayı
Kemal Kılıçdaroğlu'nun MYK'ya CHP'nin Buca Belediye Başkan adayı olarak Suat Nezir ismini sundu. PM'de Buca'ya ilişkin yapılan oylamanın sonucuna göre Suat Nezir'in CHP'nin Buca Belediye Başkan adayı olması kesinleşti.

CHP'nin Güzelbahçe Belediye Başkan adayı ise mevcut başkan Özdem Mustafa İnce oldu.

PM'den geçen diğer isimler:
İstanbul
Beyoğlu Belediye Başkan adayı Alper Taş,
Kadıköy Belediye Başkan adayı Şerdil Odabaşı, 
Küçükçekmece  Belediye Başkan adayı Kemal Çebi
Şişli Belediyesi Belediye Başkan adayı Muammer Keskin

Maltepe'de mevcut başkan Ali Kılıç için oylama yapılacaktı ancak  ismi geri çekildi. Aynı durum İzmir Bayraklı ilçe adayında da yaşandı. Muhalefet önergesi ile Erdal Aksünger aday gösterildi. Ancak Aksünger adaylığını geri çekti. Her iki ilçe adayını belirleme yetkisini Kemal Kılıçdaroğlu aldı.

Aylin Nazlıaka iddiası
Ankara Etimesgut için sürpriz bir gelişme de var. Kemal Kılıçdaroğlu'nun, CHP'den ihraç edilen Ankara eski Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın CHP'ye geri dönüşüne onay vererek Etimesgut Belediye Başkan adayı olarak göstereceği söyleniyor. CHP kulislerinde Ankara'nın Etimesgut ilçesi için Avukat Celal Çelik ve Kenan Nuhut'un adaylığı da konuşuluyor.

PAYLAŞ tw fb

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN CHP'de kritik ilçelerin belediye başkan adayları belli oldu Buca da var! haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEÇİM SONUÇLARI
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro