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CHP'de kılıçlar çekildi! Muhalefet toplanıyor

CHP'de kılıçlar çekildi! Muhalefet toplanıyor

CHP'de muhalifler ile parti yönetimi arasında kurultay isteyen delege sayısında uzlaşma sağlanamadı. Parti yönetimi, kurultay için teslim edilen imzaların yeterli olmadığını duyururken, muhalifler kurultay tarihi istedi.

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Eklenme Tarihi: 03-08-2018 22:27 - Güncelleme: 03-08-2018 22:27

CHP'de genel merkez ile muhalifler arasındaki imza polemiği sürüyor. Parti yönetimi, kurultay için yeterli imzaya ulaşmadığını açıklarken muhaliflerden açıklama gecikmedi. Çağrı heyeti, delegelerin kurultay için sayısal ve siyasal iradesi oluştuğu belirtilerek, parti yönetiminden kurultay tarihini açıklamasını istedi.

Çağrı heyeti tarafından yapılan yazılı açıklama ile kendilerine olağanüstü kurultay için gerekli olan 630 imzanın hiçbir şekilde teslim edilmediğini bildiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek'e yanıt verildi. Heyet tarafından dün 630 adet belgenin 2 adet klasör içinde tasnif edilmiş olarak Genel Merkeze teslim edildiği vurgulanan açıklamada, bunların 622'sinin Ankara 47. Noterliği'nce kayıt altına alınmış ve doğruluğu teyit edilmiş belgeler olduğu, 8 adedinin ise hangi tarihte, hangi noterlikten ve hangi delege adına düzenlendiğinin belirtilmiş şekliyle teslim edildiği aktarıldı.

"O TARİHTE ÜYELERDİ"

Açıklamada, "Genel Başkan Yardımcısı tarafından üye kaydının düşmüş olduğu belirtilen 5 kurultay delegemiz, notere gittikleri ve imza verdikleri tarihte Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının üye kayıt kütüğüne göre partimizin üyesidirler. Bu imzaların verilmesinden sonraki süreçte bu kişilerin üye kaydından düşmüş ya da düşürülmüş olmasının açıklaması nedir? Genel Merkeze teslim edilen 630 belgenin dışında delegelerimizin kendilerinin elden veya noter kanalıyla doğrudan genel merkezimize gönderdikleri noter tasdikli belgeler bulunmaktadır. Bunlar, teslim edilen 630 adet belgenin dışında olup bu belgelerin sayısının ve ad, soyad detaylarının tarafımıza bildirimine dair yaptığımız yazılı dilekçe ile müracaatımıza halen cevap verilmemiştir." ifadesine yer verildi.

İMZA GERİ ÇEKİLMESİ

Verilmiş noter tasdikli imzaların geri çekilmesinin hukuken geçerli olmadığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İddia edilen geri çekme beyanlarının imza toplayan çağrı heyetine değil, Genel Merkezimize sunulması ve orada toplanması da imza çekme beyanlarının verilmiş olması bu yönde yöneticilerimizin özel bir çaba gösterdiğine işaret etmesi açısından düşündürücü ve üzücüdür. Tüm bunların dışında imzaların verilmeye başlandığı ilk haftanın sonunda ilgili Genel Başkan Yardımcısı'nın '604 delege imzasını getirin, hatta 30-35 eksiğini de kabul edebiliriz, kurultayı toplayalım' beyanı da ortadır. Kurultay talebine ilişkin olarak delegelerimizin sayısal ve siyasal iradesi oluşmuştur. Bu andan itibaren yapılacak ilk iş, spekülatif açıklamalardan vazgeçmek, olağanüstü kurultay tarihini açıklamak olacaktır."

'DELEGELER ANKARA'DA BULUŞACAK' İDDİASI

CHP'de olağanüstü kurultayın toplanması için imza veren 630 delegenin, CHP Genel Merkezi'nin bahçesinde buluşmayı ve basın açıklaması yapmayı tasarladıkları öğrenildi.

kurultay için imza veren 22 İl başkanının da katılması planlanan basın açıklamasında kurultayın yapılması için çağrı yapılacağı belirtildi.

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