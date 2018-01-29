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CHP'de Kılıçdaroğlu'na bir rakip daha!

CHP'de Kılıçdaroğlu'na bir rakip daha!

Eski YARSAV Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, CHP'nin 3-4 Şubat'ta yapılacak 36. Olağan Kurultayı'nda genel başkan aday adayı olacağını açıkladı. Daha önce de Yalova milletvekili Muharrem İnce ve İstanbul Barosu eski Başkanı Ümit Kocasakal CHP genel başkanlığı için adaylıklarını açıklamışlardı.

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Eklenme Tarihi: 29-01-2018 12:10 - Güncelleme: 29-01-2018 12:10

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'na bir rakip daha çıktı! Eski YARSAV Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, CHP'nin 3-4 Şubat'ta yapılacak 36. Olağan Kurultayı'nda genel başkan aday adayı olacağını açıkladı.

Hatırlanacağı gibi daha önce Ümit Kocasakal ve Muharrem İnce, CHP Genel Başkanlığı için adaylığını açıklamıştı!

ÖMER FARUK EMİNAĞAOĞLU KİMDİR?

Ömer Faruk Eminağaoğlu Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. 

1989 yılında Ankara’da adli yargı yargıç adayı olarak mesleğe başladı. 2001 yılında ise Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı’na atandı.

2006 yılında kurulan Yargıçlar ve Savcılar Birliği’nin (YARSAV) kurucu başkanı oldu.

2015 yılı Haziran Genel seçimlerinde ise Cumhuriyet Halk Partisi’nden aday oldu

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 29 Ocak 2018 12:22 ne kadar çok aday o kadar dönek kemalin ekmeğine yağ demektir.aday çoğaldıkca çarkcı başının tekrar kazanması an meselesi...........

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