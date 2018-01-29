CHP'de Kılıçdaroğlu'na bir rakip daha!

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'na bir rakip daha çıktı! Eski YARSAV Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, CHP'nin 3-4 Şubat'ta yapılacak 36. Olağan Kurultayı'nda genel başkan aday adayı olacağını açıkladı.
Hatırlanacağı gibi daha önce Ümit Kocasakal ve Muharrem İnce, CHP Genel Başkanlığı için adaylığını açıklamıştı!
ÖMER FARUK EMİNAĞAOĞLU KİMDİR?
Ömer Faruk Eminağaoğlu Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.
1989 yılında Ankara’da adli yargı yargıç adayı olarak mesleğe başladı. 2001 yılında ise Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı’na atandı.
2006 yılında kurulan Yargıçlar ve Savcılar Birliği’nin (YARSAV) kurucu başkanı oldu.
2015 yılı Haziran Genel seçimlerinde ise Cumhuriyet Halk Partisi’nden aday oldu
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