CHP'de İstanbul il başkanı kim oldu? Kritik seçim

Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) İstanbul 36. Olağan İl Kongresi'nde il başkanlığına Canan Kaftancıoğlu seçildi.

Bostancı Gösteri Merkezi'nde yapılan kongreye çok sayıda partili katıldı. 643 delegenin oy kullandığı kongrede, Canan Kaftancıoğlu'nun yer aldığı mavi liste 325, mevcut il başkanı Cemal Canpolat'ın beyaz listesi ise 318 oy aldı.

Oylama sonucunun açıklanmasının ardından kürsüye gelen Kaftancıoğlu, teşekkür ederek başladığı konuşmasında şunları söyledi:

''Örgütümle kazanacağım demiştim ve öyle oldu. İyi ki varsınız, hepimiz çok çalıştık, çok yorulduk. Güzel organize ettiği için Cemal Canpolat ve ekibine teşekkür ediyoruz. Biz ne demiştik, söylediğimiz şeyi yapacağız, yapmayacağımız şeyi de söylemeyeceğiz diye, şimdi şunu söylüyorum. Bu salondan el ele çıkıp AK Parti faşizmini yok etmeye gideceğiz. İnandığınız ve güvendiğiniz için saygıyla selamlarım.''

Bu arada, salonda fenalaşan bir kişi sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü.

CANAN KAFTANCIOĞLU KİMDİR?

Canan Kaftancıoğlu, 1972 yılında Ordu'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Ordu'da tamamlayan Kaftancıoğlu, 1995 yılında İstanbul Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından Sivas Suşehri Devlet Hastahanesi acil biriminde hekim olarak görev yapan Canan Kaftancıoğlu, 1997 yılında İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı'nda Adli Tıp ihtisasına başladı.

TiHV(Türkiye İnsan Hakları Vakfı) ‘de vaka taraması yaparak “İşkence Olgularının Adli Tıbbi Değerlendirilmesi” isimli teziyle ihtisasını tamamlayan Canan Kaftancıoğlu, 2011-2012 yılları arasında CHP İstanbul Basın, Kültür ve İletişimden sorumlu il başkan yardımcılığı, 2012-2014 yılları arasında İl başkan vekilliği, basından sorumlu il başkan yardımcılığı görevini sürdürmüştür.

Canan Kaftancıoğlu, 14 Ocak 2018 tarihinde CHP İstanbul İl Başkanı olarak seçildi.