CHP'de işler iyice karıştı! Bir açıklama daha

Kurultay yapılması yönünde 630 arkadaşımız bizzat notere giderek iradesini beyan etti. Dolayısıyla eğer hemen yerel seçim öncesi MYK değişiyorsa Kurultay da yapılabilir, kurultay da toplanabilir diyoruz. Bir delege notere niçin imzaya gider? Notere gitmesinin temel sebebi bu irade beyanında bulunmasıdır. Yani olağanüstü kurultay çağrısına imza atmak için gitmiştir.



Seçilmiş delegelerimizi, doğal delegelerimizi çıkardığımızda 1030 seçilmiş delegemiz vardır. 630 tanesi bizzat notere gidip bu beyannameyi imzalamışsa geriye 400 kişi kalmıştır. Bu ne demektir? CHP'nin örgütü, CHP'nin tabanı, CHP'nin seçilmiş kurultay delegesinin yüzde 60'ı değişim istemektedir ve kurultay istemektedir.

NE KADAR ARKADAŞIMIZ İMZASINI GERİ ÇEKMİŞ: Bizim yapmış olduğumuz resmi müracaatta şunu ifade etmek istedik. Bizlerin teslim ettiği iki dosyayı ve 630 irade beyanını kamuoyu ile paylaşmadan, bu çağrı grubundan temsilcilerin çağrılarak onların nezaretinde açıklanmasını bekliyorduk. Ne kadar arkadaşımız imzasını geri çekmiş? Evet yetkili arkadaşlarımız 31 olduğunu söyledi ama biz bunu görmek istiyoruz. Gerçekten 31 mi, 41 mi bilmiyoruz?



MUTLAKA BİR AÇIKLAMA YAPACAKTIR: Buradan tüm halkımıza ve kurultay delegelerimize seslenmek istiyoruz. Önümüzdeki günlerde MYK toplantısı sonrası mutlaka bir açıklama yapacaktır. Bugüne kadar yetkili arkadaşlarımız ve yönetici arkadaşlarımızın beyanı geçerli olabilir. 630 delege arkadaşımızın bu beyanı imzaladıktan sonra, 570'i geçemezsiniz, 470'i geçemezsiniz açıklamalarını ciddi bulmadığımızı ifade ediyoruz.



YOL HARİTAMIZI BELİRLEYECEĞİZ: Bu kurultayın toplanması için saygıdeğer genel başkanımızın bir açıklama yapacağını ve bu açıklamadan sonra bizler de yol haritamızı belirleyeceğimizi ifade etmek isterim.

İMZASINI GERİ ÇEKEN VEKİLLERDEN AÇIKLAMA: CHP’de, kurultay için imza verip geri çeken 31 kişiden üçünün Bursa Milletvekili Erkan Aydın, Kayseri Milletvekili Çetin Arık ve Uşak Milletvekili Özkan Yalım oldugu anlaşıldı. Birlikte hareket eden Aydın ve Arık; tabandaki ve halktaki değişim talebinden ötürü imza verdiklerini belirtirken, yerel seçimlerden önce yapılacak kurultayın partiyi böleceğini düşünerek, imzalarını geri çektiklerini söyledi.

Bursa Milletvekili Erkan Aydın: Tabanda, örgütte ve halkta değişim talebi oluştu. Biz de kayıtsız kalamadık. Daha sonra iki taraf süreci çok kötü yönetti; genel merkez de, Muharrem İnce de. Bu tartışmanın yerel seçim öncesi bizi daha kötü noktaya götüreceğini gördüm. Seçimlere odaklanmamız gerekirken, birbirimizi yıpratmakla geçiriyoruz vakti. Sadece genel başkan değişmesiyle iktidar olacağımız yok. Olacaksa; tüzük ve program kurultayı, siyaset yapış ve halka dokunuş tarzımız... Belki bir haftalık kurultay yapmalıyız. Bunu yerel seçim öncesi yapmanın, kim kazanırsa kazansın, zarar vereceğini gördüm. Tartışmanın bizi erittiğini hissettim. Ailede dört kişi farklı fikirde oluyor ama aile dağılıyor mu? Aile olmaya devam ediyor. Bunları başaramayacakmışız gibi hissettim. Bursa’da bile kamplaşmalar oldu. Yara aldık. Yaranın kangrene dönüşmesini doğru bulmadığım için kurultayın yerel seçimden sonraya alınmasını istedim. Ama sadece genel başkanlık seçimi değil... Programımız eski, bir Allahın kulu açıp okumuyor. Tüzüğümüzde bir sürü madde var, kimse memnun değil. Siyaset tarzımız çok sıkıntılı. Halka ulaşmada sorunlarımız var. Çıksın herkes fikrini söylesin. Genel başkan değişirse o zaman değişsin.

Kayseri Milletvekili Çetin Arık: İşin gerçeği üzerimizde yoğun bir baskı vardı. “Değişim şart, görmüyor musunuz, kendinizi mi düşünüyorsunuz, keşke oy vermeseydik” gibi telefonlar geliyordu. Muharrem İnce ile ne telefonda, ne TBMM’de görüştük. İmza verdiğimizi bilmiyordu. Bursa Milletvekili Erkan Aydın ile geçen pazar günü TBMM’de basın açıklaması yapmaya karar verdik. Şunu söyleyecektik: “Kurultaydan korkmayalım, elbirliğiyle kurultaya gidelim.” Açıklamadan bir gece önce Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na bilgi verelim, öyle açıklama yapalım, nezaketsizlik olmasın dedik. Akşam Kılıçdaroğlu’na düşüncelerimizi söyledik. Kılıçdaroğlu’nun yöneliminin de partiye genel başkan yetiştirmek olduğunu, değişimden çekinmediğini hissettik. Ancak kurultayın yapılmasının partiyi böleceği endişesini hissettik. “Parti bizim partimiz” diyerek, yerel seçime hazırlanmamız gerektiğini düşünüp hem basın açıklamamızdan vazgeçtik, hem imzayı geri çektik. Şahsi ikbalimizi düşünseydik imzamızı çekmezdik.

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