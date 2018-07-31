CHP'de imza tartışması! Muhaliflerden açıklama

CHP'de kurultay tartışmaları devam ederken, imzaların son gününde taraflardan açıklama geldi. CHP Genel Merkezi'ne yakın isimler muhaliflerin yeterli imzayı toplayamadığı iddia edilirken muhalif kanat imzaların perşembe günü teslim edileceğini açıkladı.

CHP’de olağanüstü kurultay için imza toplama süresi dün akşam saat 17.30’da doldu. Toplanan imzaların 1 hafta içinde genel merkeze sunulması gerekiyor. CHP'de muhalif isimlerden ilk açıklama Gaye Usluer'den geldi.

Usluer twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

CHP'de 24 Haziran seçimlerinin ardından başlayan olağanüstü kurultay tartışmasında, delegelerden imza toplama süreci mesai saatinin bitimiyle sona erdi.

Parti içi muhalefet, 15 günlük sürenin sona ermesinin ardından ilk açıklamayı yaptı. Parti Meclisi üyesi Gaye Usluer, "Bugün saat 17.30’da imza verme işlemi sona ermiştir.

Noter tasdikli yeterli sayıda imzayı birleştirerek perşembe günü genel merkezimize teslim edeceğiz. Değişim ve umut kurultayına destek veren tüm delegelerimize yürekten teşekkür ederiz" dedi. Toplanan imzaların en geç bir hafta içinde parti genel merkezine teslim edilmesi gerekiyor.

CHP'de bir diğer muhalif isim olan Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün de aynı mesajı paylaştı.

İNCE'DEN AÇIKLAMA VAR

CHP kulislerine göre toplanan imza sayısı 632 olduğu belirtilirken Muharrem İnce twitter'dan açıklama yaparak "kurultay için yeterli imzaya ulaşılamadı" iddialarına üstü kapalı cevap verdi. İnce, toplanan imzaların teslim süresinin 6 Ağustos'ta sona erdiğini; ancak imzaların bu süre beklenmeden 2 Ağustos Perşembe günü genel merkeze teslim edileceğini duyurdu.