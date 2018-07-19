CHP'de imza sayısı kaça ulaştı? Son isim bakın kim oldu?

CHP'de olağanüstü kurultay için toplanan imzaların sayısı 527'ye ulaştı. Yeterli sayıya ulaşılabilmesi için 107 delegenin daha imzası gerekiyor. CHP'de olağanüstü kurultay için toplanan imzaların sayısı her geçen gün artıyor. Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, şu ana kadar 526 delegeden imza toplandığını duyurmuştu.

EREN ERDEM İMZA VERDİ: Barış Yarkadaş, Silivri'de tutuklu bulunan CHP PM üyesi Eren Erdem'in de kurultay için imza verdiğini açıkladı. Bugün itibariyle imza sayısının 526 olduğu açıklanmıştı. Eren Erdem'le birlikte bu sayı 527'ye ulaştı. Yarkadaş Twitter hesabından şöyle duyurdu:

"Büyük Kurultay için toplanan imzaları -- 527 -- olarak sayın... Silivri'de zulme karşı direnen CHP PM Üyesi Eren Erdem de şu an noter huzurunda imza veriyor ve delegelerimize selam yolluyor. Eren de "Değişim şart" diyor...

CHP'nin 24 Haziran seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı gösterdiği Muharrem İnce'ye yakınlığıyla bilinen Tüzün, Meclis'te, CHP Parti Meclisi Üyesi Gaye Usluer ve Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Kesimoğlu ile basın toplantısı düzenledi.

EN GEÇ YARIN YETER SAYIDA İMZA TOPLANACAK İDDİASI: Tüzün, olağanüstü kurultay için toplanan imza sayısının 526 olduğunu, bu akşam ya da en geç yarın yeter sayıda imzanın toplanacağını söyledi.

CHP'de seçimli olağanüstü kurultay gerçekleştirilmesi için üç gün önce çağrıda bulunduklarını anımsatan Tüzün, delegelerin özgür iradeleriyle bu çağrıyı dikkate alarak ücretlerini de ceplerinden ödeyerek notere gittiklerini aktardı.

'KİMSEDEN SAKLADIĞIMIZ BELGE YOK, HEPSİNİ TEK TEK SAYABİLİRSİNİZ'

Bu taleplerin hem ıslak imzalı noter kağıtlarıyla hem de noterden hemen sonra bizzat fotoğraflarla kendilerine gönderildiğini bildiren Tüzün, bazı noterlerin hazırlanan nüshaları CHP Genel Merkezi'ne de gönderdiğini, imza sayısıyla ilgili bu nedenden dolayı polemik yapıldığını ifade etti.

Noterde atılan imzaların salt çoğunluğa ulaştığı zaman iradenin teşekkül etmiş olacağını söyleyen Tüzün, bu akşam ya da en geç yarın yeter sayıda imzanın toplanacağını, bu imzaları haftaya yetkili makamlara ulaştıracaklarını dile getirdi.

Noter talepname ve beyannamelerinin ellerinde olduğunu ve basın mensuplarının inceleyebileceklerini vurgulayan Tüzün, "Kimseden sakladığımız gizlediğimiz belge yok. Hepsini tek tek sayabilirsiniz" dedi.

634 İMZA GEREKİYOR: CHP'de olağanüstü seçimli kurultay yapılabilmesi için, delegelerin yarısının imza vermesi gerekiyor. Eğer muhalifler 634 imza toplayabilirse, genel merkezin 45 gün içerisinde kurultayı toplaması gerekiyor. Ancak parti yönetimi, muhaliflerin yeterli imzayı toplayamayacağı görüşünde.

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