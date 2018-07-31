CHP'de hangi isim hangi ili ve ilçeyi istiyor? Mahmut Övür yazdı

CHP'de olağanüstü kurultay için toplanan imzaların yeterli sayıya ulaşmadığı iddia ediliyor. Muharrem İnce taraftarları ise kendinden emin. İmza kampanyasını yürüten CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, bir kaç gün önce "559 imza elimizde 69'u da postada. Toplam 628 imza topladık." dedi. Peki bu ne anlama geliyor? CHP kulislerini takip eden Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, 69 imzanın sırrını bugünkü köşesinde yazdı.

BÖKE-CİHANER EKİBİ

"(...)Buradaki 69 sayısı önemli çünkü CHP kulislerinde bu imzaların Böke-Cihaner ekibince toplandığı ve "pazarlık gücü" olarak kullanıldığı söyleniyor. Daha önce de yazdım, imzalar toplansa bile muhalifler arasındaki savaş bitmeyecek, hatta sürprizler bile yaşanacak."

CHP'de hesap içinde hesap olduğunu yazan Övür, kurultay sürecinin yerel seçimlerin parçasına dönüştüğü belirterek, partideki pazarlıklar ve belediye başkanlıklarıyla ilgili ilginç kulis bilgileri aktardı.

SEÇİMLERDE KİM NEREYİ İSTİYOR?

"(...)Kulislerde bu pazarlığı yapanların başında da Oğuz Kaan Salıcı'yla Gökhan Zeybek geliyor. Birinin örgütten, diğerinin yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcılığı istediği konuşuluyor.

Kurultay süreci önemli belediye başkanlıklarını da pazarlığın bir parçasına dönüştürdü.

İzmir'i Tuncay Özkan, İstanbul'u Gürsel Tekin isterken, ilçelere göz dikenler de var. O isimler arasında da Erdoğan Toprak ve İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu öne çıkıyor. İkisinin de birinci tercihi İstanbul Beşiktaş. Kaftancıoğlu Kadıköy'e de razı.

Bu arada İstanbul'da muhalefetten yana tavır koydukları için gideceklerine kesin gözüyle bakılan Kadıköy, Kartal, Silivri ve Adalar belediye başkanlıkları için de pazarlık yapılıyor. Tabii bunun tam tersi İnce'nin gelişiyle yaşanabilir.

CHP'deki bu durum, "Koyun can, kasap et derdinde" sözünü hatırlatıyor. Bu kadar küçük hesapların iç içe geçtiği bir siyasi zeminde, böylesi bir kavga yaşanıyorsa, yarın CHP siyasetinde bir değişim denildiğinde herhalde kıyamet kopar. Bu yüzden daha koltuğa oturmadan, yeni bir siyaset ortaya konmadıkça, kaç kurultay yapılırsa yapılsın ve kim gelirse gelsin CHP cenahında değişen bir şey olmayacak."

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