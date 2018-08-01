CHP'de 'gizil karar merkezi var' tartışması

Halk TV Müdürü Şaban Sevinç, CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan’ın kendisine, “CHP’de gizli karar merkezi var. Bu CHP’nin dışında bir oluşum. Kim olduklarını bilmiyoruz. Kemal Bey orada alınan kararları MYK’ya getiriyor” dediğini öne sürdü.

Önceki gün Habertürk TV’de gazeteci Sevilay Yılman, CHP’yi karıştıracak bir iddia ortaya attı. Yılman, “Tuncay Özkan bir gazeteci arkadaşıma ‘CHP’de gizli bir karar merkezi var. Bu karar merkezi CHP’nin dışında bir oluşum. Biz de kim olduklarını bilmiyoruz. Kemal Bey orada alınan kararları MYK’ya getiriyor’ diyor” dedi. Yılman, “Bu iddiaya ben inanmıyorum, Genel Başkan Yardımcısı Sayın Tuncay Özkan inanıyor. Peki inanıyorsun neden hala onun genel başkan olmasını istiyorsun? Madem bu adam proje” diyerek Tuncay Özkan’ın bu açıklamayı çok önemli bir gazeteciye yaptığını söyledi.

TUNCAY ÖZKAN'DAN İDDİALARA SERT TEPKİ: Yılman’ın iddialarının ardından Özkan canlı yayına bağlanarak iddiaların doğru olmadığını belirtti.

Özkan, Yılman’a ‘Müfterisin’ şeklinde tepki gösterdi. Özkan’ın ısrarı üzerine Yılman’ın kaynağını açıklaması tartışmada tarafları daha da genişletti. Yılman, kaynağının Halk TV Genel Müdürü Şaban Sevinç olduğunu açıkladı. Özkan bunun üzerine Şaban Sevinç’in amacının başka olduğunu belirterek, “Şaban Sevinç yalancının, iftiracının tekidir. Bunu niye söylediği de bellidir. Hiçbir şekilde bir görüşme olmadı. Şaban Sevinç hesabını verecek. Bu alçaklığı kimsenin yanına bırakmam. Mahkemede verecek bunun hesabını. Rezil bir komployu niye yürüttüğünü ben de parti yönetimi de biliyor. ” ifadelerini kullandı.

SEVİNÇ İDDİASINI YİNELEDİ: Programa bağlanan Halk TV Genel Müdürü Şaban Sevinç, Yılman’ın ifadelerini teyit eden açıklamalarda bulundu. Sevinç, Özkan ile 27 Haziran günü saat 10.00’da CHP Genel Merkezi’ndeki odasında görüştüklerini ve Tuncay Özkan’ın kendisine “CHP’de gizli bir karar merkezi var. Ben de onun ne olduğunu daha çözemedim. Bazı önemli kararlar orada alınıyor ve Genel Başkan tarafından MYK’ya getiriliyor” dediğini açıkladı.

PARTİ KULİSLERİ KARIŞTI

Kameralar önünde yaşanan bu tartışma, CHP kulislerini de karıştırdı. Özkan’ın iddia ettiği CHP’deki karar merkezinin ne anlama geldiği merak ediliyor. Kulislerde, ‘CHP nereden yönetiliyor?’ soruları sorulmaya başlandı.