CHP'de gergin anlar! Bülent Tezcan'ın üstüne yürüdü...

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan'ın parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gergin anlar yaşandı. Kendini CHP İlçe Başkanı olarak tanıtan kişi, Affınıza sığınıyorum. Adayım ve çok zor durumdayım' diyerek CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan'ın üzerine yürüdü. Korumalar ilçe başkanını olduğu iddia eden kişiyi uzaklaştırdı.

Tezcan'ın basın toplantısında yaptığı açıklamalar ise şöyle:

15 VEKİL GERİ DÖNECEK Mİ?.. Bizim 15 arkadaşımız bir demokrasi kahramanı olarak bir önemli görevi ifa etmişlerdir. Türkiye'de diktatörlüğü yerleştirmek isteyen bir anlayışa karşı, sandık önünde tuzak kurmaya çalışanlara karşı bir demokratik önlem alınmıştır. O uygulamalarda diktatörlüğün izi bulmak mümkün değildir. Arkadaşlarımızın kendi ikballeriyle ilgili hesabı olmamıştır. Bu mücadeleyi veren arkadaşlarımızın mağdur edilmesi de düşünülemez. Çok önemli bir adım atmışlardır. Tabi ki bu çerçevede millet arkadaşlarımızın attığı bu adımı takdir etmeye devam edecektir.

ABDULLAH GÜL İSMİ GÜNDEMDE Mİ?... Biz bu süreci hiçbir zaman aday ismi veya isimler üzerinden tartışarak yürütmedik. Daha önce de söyledim. Önemli müzakere süreci devam ediyor. Bu devam ederken isimlerin tartışmanın merkezine oturtulması müzakereye zarar verir. Bu noktada da müzakereler oldukça iyi geçiyor. olumlu bir noktaya doğru evrildi. Önümüzdeki hafta sanıyorum iyi haberleri paylaşacağız.

'BEŞ PARTİLİ İTTİFAKA OLUMLU MESAJ MI?... Sadece şunu algılamakta yarar var. Demokrasiyi güçlü şekilde yeniden kuracak bir önemli adımın eşiğindeyiz. Bizim hiçbir isim noktasında baskımız olmadı. İsimler üzerinden değil geniş demokratik uzlaşma zemininde yürüyoruz.

ADNAN MENDERES'İN TORUNU SORULDU... Tek tek isimleri sorarsanız ben de tek tek isimlerle ilgili yorum yapmaya başlarsam isimleri tartışmış oluruz. Ve o isimlere de haksızlık etmiş oluruz. Bu noktada tutumumuz daha önce ifade ettiğim şekildedir.