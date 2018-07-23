CHP'de Genel Başkanlık koltuğuna sürpriz aday!

Sözcü yazarı Rahmi Turan'a konuşan Haluk Pekşen, toplumda umut yaratacak değişikliklerin şart olduğunu belirterek özetle şunları söyledi:

"Türkiye'nin kurucu değerlerine sahip çıkılacak.

"Atatürk'ün kurduğu partide Atatürk'ün koltuğuna oturmaya lâyık bir CHP yeniden 81 milyonun kendisine yer bulduğu bir örgüt haline

gelecek.

"81 milyon insanımızın beklentilerini ve Türkiye'nin uluslararası

saygınlığını karşılayacak program ve projeler oluşturulacak.

ÖNCELİK İSTANBUL VE ANKARA

"Türkiye'nin gerek içeride, gerekse dışarıda hak ettiği itibarı yansıtacak

liyakatli, kariyer sahibi ve sadakatli kadrolarımız olacak. Partililerin lideri

savunduğu değil, liderin değerleri ve devrimleri savunduğu, 21'inci

Yüzyıl'ın reformlarını gerçekleştirecek çağdaş bir vizyonumuz olacak.

"Uzun vadeli gelecek değil, 2019'a ilişkin kesin sonuca ulaşacak bir iş

planı hazırlanacak. CHP, İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye

başkanlıklarını kazanacak. Başarının ve iktidara yürümenin ölçüsü budur

ve asla mazeret yoktur."