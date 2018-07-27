CHP'de deprem: Muhalifler imza sayısını açıkladı!

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, partisindeki olağanüstü kurultay için gerekli olan yeter sayıda imzanın toplandığını söyledi.
Meclis'te açıklama yapan Tüzün "Bize ulaşan imzalı belge sayısı 559, 69 adet de pazartesi ulaşacak. Toplam 628 imzayla yeter sayı elimizde var" dedi.
CHP'de olağanüstü kurultayın toplanabilmesi için 625 kurultay delegesinin noter tasdikli imzalaması gerekiyor.
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