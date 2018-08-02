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CHP'de dananın kuyruğu bugün kopuyor! Kaç imza toplandı?

CHP'de dananın kuyruğu bugün kopuyor! Kaç imza toplandı?

CHP’de 24 Haziran seçimlerinin ardından başlayan 'olağanüstü kurultay' tartışmasında sona gelindi. Muharrem İnce ekibinden CHP PM Üyesi Gaye Usluer, olağanüstü kurultay için topladıkları imzaları bugün genel merkeze sunacaklarını açıkladı.

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Eklenme Tarihi: 02-08-2018 09:59 - Güncelleme: 02-08-2018 09:59

MUHARREM İnce'nin Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na "Sen onursal başkan ol, ben de genel başkan olayım" teklifinin Kılıçdaroğlu tarafından reddedilmesinin ardından olağanüstü kurultay için imza toplayan muhalifler için kritik gün bugün... Şimdiye kadar kurultay için yeterli imzayı toplayıp toplayamadıkları tartışma konusu olan muhalifler, topladıkları imzaları bugün Genel Merkez'e teslim edecek. Böylece yeterli imzanın toplanıp toplanmadığı ortaya çıkacak. 

Muharrem İnce'nin 'Genel Başkan ben olayım' teklifinin reddedilmesinden sonra "Örgüt gereğini yapar" diyerek resmen başlattığı imza toplama için süre geçen hafta cuma günü sona ermişti. Olağanüstü kurultay için toplanan imzalar, bugün CHP Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek’e teslim edilecek.

İMZALAR BİRLİKTE SAYILACAK... İmzalar teslim edilirken birlikte sayım yapılacak. Teslim alınan imza sayısına ilişkin tutanak tutulacak. Tutanağın biri çağrı heyetinde diğeri ise genel merkezde kalacak. Aynı gün genel merkeze teslim edilen imza sayısının açıklaması bekleniyor. 

İMZALAR İNCELENECEK... İmzalar teslim alındıktan sonra parti yönetimi, mevcut delege listesi üzerinden bu imzaları incelemeye alacak. İncelemelerde ölümler, istifalar, geri çekmeler ve mükerrerler dikkate alınacak ve teslim edilen imzalarda bu durumlardan herhangi biri varsa toplam imza sayısından düşülecek. İnceleme tamamlanır tamamlanmaz sonuç, olağanüstü kongre çağrı heyetine iletilecek. Yeterli sayıda imza bulunması durumunda tüzüğe göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 45 gün içinde kurultay çağrısı yapması gerekiyor.

1 AYLIK SÜRE KULLANILMAYACAK... Tüzüğe göre delegelere kurultay tarihine en geç 15 gün kala haber verilmesi gerektiği için, parti yönetiminin elinde 1 ay gibi geniş bir inceleme süresi buluyor. Ancak parti yönetimi bu geniş süreyi kullanmama konusunda kararlı. 25 Haziran’dan itibaren başlayan ve kamuoyu önünde yaşanan parti içi gerilime bir an önce son vermek isteyen parti yönetiminin imzaları bir an önce inceleyeceği ve kararını kısa süre içinde bildireceği belirtiliyor.

İNCE VE ÇEVRESİ YARGIYA GİTMEK İSTEMİYOR... Genel merkezden olumsuz bir karar çıkması durumunda muhaliflerin bazı yargı kararlarını işaret ederek süreci mahkemeye taşıyabileceği belirtiliyor. Ancak siyasi kulislerde bu düşük bir ihtimal olarak görülüyor. Muharrem İnce ve çevresinin partiye zarar vereceği gerekçesiyle böyle bir sürece partiyi sokmak istemeyecekleri dillendiriliyor. Buna karşın imzalar yeterli sayıya ulaşmasa da yüksek oranda bir imzaya sahip olan muhaliflerin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na kurultay çağrısı yapmaya devam edeceği belirtiliyor.

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