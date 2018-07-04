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CHP'de çarşı iyice karıştı! Bu sefer Aziz Kocaoğlu 'çekil' dedi...

CHP'de çarşı iyice karıştı! Bu sefer Aziz Kocaoğlu 'çekil' dedi...

CHP'de çarı giderek karışıyor. Muharrem İnce'nin dün Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yaptığı "Ya çekil ya da teşkilat gereğini yapacak" çıkışının ardından imza toplanmaya başlandı. CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da Kılıçdaroğlu'na açıkça "çekil" dedi.

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Eklenme Tarihi: 04-07-2018 09:41 - Güncelleme: 04-07-2018 12:05

CHP'de çarşı fena halde karışmış durumda. Muharrem İnce'nin "Kemal Kılıçdaroğlu'na genel başkanlıktan çekilmesini benim genel başkan olmamı önerdim. Teklifim kabul edilmezse teşkilatlar gereğini yapar" çıkışına Kılıçdaroğlu, "Kurultay falan yok" resti çekmişti. İşte bu restleşmenin hemen ardından CHP Büyük Kurultay delegelerinin bir bölümünün olağanüstü kurultay için imza toplamaya başladığı öğrenildi. CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da, yayınladığı bildiriyle Kılıçdaroğlu'na resmen "çekil" dedi.

İMZAYI VERİP 'ADAYIMIZ İNCE' DEDİLER... Edinilen bilgilere göre CHP'nin genç kurultay delegeleri Sinan Çiftçi, Mehmet Emin Altunses, Burak Esen, Hilal Çokoy ve Aylin Ayyıldız'ın Olağanustu kurultay için ilk imzalari vererek, Genel Başkanlık için Muharrem İnce'yi önerdi. Batman kurultay delegeleri Hikmet Duruş, Mehmet Kırmızıtaş, Ahmet Durmaz, Çetin Kızılbulut, Cihan Yaşar, Orhan Bekiroğlu, Mehmet Ekin ve Hüseyin Yaşar da yayınladıkları açıklamada ‘Partimizin daha fazla yıpranmaması ve parti içi tartışmaların son bulması için 2019 yerel seçimlerinden önce Olağanüstü kurultay 'ın toplanmasının gerekli olduğunu düşünüyoruz' ifadesinde bulundular.

AZİZ KOCAOĞLU DA HAREKETE GEÇTİ... İzmir'deki kurultay delegeleri ve belediye başkanlarını arayarak, genel başkanlık için değişim mesajı verdiği ve bildiri yayınlamaya hazırlandığı konuşulan İzmir Büyükşehir Belediye Kocaoğlu'nun telefonda görüştüğü CHP'lilerden destek istemişti. Gerekli desteği bulan Kocaoğlu son dakika yazılı açıklamayla Kemal Kılıçdaroğlu'na 'acil değişim' çağrısı yaptı.

'ACİL BİR DEĞİŞİM ZORUNLU'... CHP'li başkanı Aziz Kocaoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, "24 Haziran seçimleri, Cumhuriyet Halk Partisi'nde acil bir değişimi zorunlu hale getirmiştir. Kamuoyu ve parti tabanının talebi de bu doğrultudadır. Söz konusu değişimin Sayın Genel Başkanımızın öncülüğünde gerçekleşmesi, partimize büyük güç katacaktır. Bu düşüncelerimi kamuoyuyla saygıyla paylaşırım" ifadelerini kullandı... 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR19 YORUM

  • Misafir 04 Temmuz 2018 13:19 CHP'li vatandaşlar arası oylama yapılsın. Kılıçdaroğlu % 30'u geçemez. Aynı şey İzmir içinde geçerli. Kocaoğlu önce sen git. İstemiyoruz seni.

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KİMDİR ?
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU KİMDİR?

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde doğan Kemal Kılıçdaroğlu, ilk ve ortaöğrenimini Erciş, Tunceli, Genç, Elazığ gibi Anadolu'nun çeşitli yerlerinde yaptı. Yükseköğrenimini yapmak için girdiği Ankara İktis

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