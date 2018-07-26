  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

CHP'de büyük kavga! Tuncay Özkan'dan İnce'ye: Sıradan ve kabasın!

CHP'de büyük kavga! Tuncay Özkan'dan İnce'ye: Sıradan ve kabasın!

CHP'de kurultay kavgası büyüyor. CHP'li Tuncay Özkan, Muharrem İnce'nin "Koltuğa yapışanlar kalkmamak için her yolu deniyor" tweetine "sıradan ve kaba bir adamsın" diyerek karşılık verdi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 26-07-2018 16:36 - Güncelleme: 26-07-2018 16:36

24 Haziran seçimlerini kaybeden Cumhuriyet Halk Partisi'nin için kazan gibi kaynıyor. CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, koltuğu bırakmamak için çabalarken, cumhurbaşkanı adayı ve Kılıçdaroğlu'nun en büyük rakibi Muharrem İnce'nin taraftarları ise imza toplayıp, kurultaya giderek Kılıçdaroğlu'nu koltuktan etmeye çalışıyor.

İmza tartışmasında Muharrem İnce bir tweet atarak yine Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi ve şunları yazdı:

"Partimdeki gelişmeleri ibretle ve üzülerek izliyorum. Koltuğa yapışanlar kalkmamak için her yolu deniyor, her yola başvuruyor. Herşeye rağmen umut galip gelecek, değişim çok yakında."

TEK ADAM DEĞİL, CHP ÖNEMLİ: İnce'nin bu sözlerine karşılık Kılıçdaroğlu taraftarı Tuncay Özkan'dan geldi.

Özkan yine Twitter'dan cevap verdi ve şöyle dedi: “Sıradan ve kaba bir adamın kahraman gibi gösterilmesini sağlayacak koşulları ve durumu yaratan mücadeleler tarihte ortaya çıkabilirler.' Ama bunların tarihi esir almalarına asla izin verilmez. CHP KENDİ DİYALEKTİĞİNDEN KOPARILAMAZ. Tek adamlar değil CHP önemli."

129 milletvekili 'kurultay istemiyoruz' dedi! İşte imza vermeyen 12 CHP'li

CHP'de bir bomba kulis daha! Sevilay Yılman yazdı

 

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN CHP'de büyük kavga! Tuncay Özkan'dan İnce'ye: Sıradan ve kabasın! haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR13 YORUM

  • ahmed 26 Temmuz 2018 17:34 Ey chp avaneleri bu partinizmi türkiyeyi yönetecekti resmen ALLAH korumuş

    CEVAP YAZ 19 0
TÜM YORUMLAR
KİMDİR ?
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE KİMDİR?

CHP Yalova milletvekili Muharrem İnce kimdir, kaç yaşındadır ve aslen nerelidir? Muharrem İnce'nin eşi Ülkü İnce ve çocukları ile siyasi hayatına ilişkin biyografisi; Muharrem İnce 4 Mayıs 1964 Yalova doğumludur. Muharrem İnc

DEVAMI »
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro