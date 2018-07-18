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CHP'de büyük hareketlilik! Vekiller çağrı yaptı!

CHP'de büyük hareketlilik! Vekiller çağrı yaptı!

CHP’de büyük bir hareketlilik yaşanıyor. Selin Sayek Böke, İlhan Cihaner, Orhan Sarıbal ve Ali Şeker gibi milletvekillerinin oluşturduğu, ‘Gelecek İçin Biz’ adlı grup da olağanüstü kurultay için çağrı yaptı.

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Eklenme Tarihi: 18-07-2018 10:47 - Güncelleme: 18-07-2018 10:47

'Gelecek İçin Biz’in açıklamasında, “24 Haziran sonuçları CHP’de uzun döneme yayılmış siyasetsizliğin eseridir. Hal böyleyken Cumhuriyet Halk Partisi’nin mevcut yönetimi, bugünkü siyaset anlayışını sürdürmekte ısrarlıdır. Yeni bir siyasete olan ihtiyaç her zamankinden daha fazladır. Bugünün olağanüstü koşulları, siyasi mücadeleyi toplumla buluşturacak, Meclisi de içeren ama mutlaka onun da dışına taşan bir siyaseti gerektirmektedir” denildi.

Açıklamada, partinin, “sağdan oy alma” kaygısıyla içine düşürüldüğü siyasetsizlik ve ideolojik kafa karışıklığının acilen giderilmesi gerektiği ve sol bir program hazırlanması gerektiği belirtildi. Parti içi iktidarı korumaya yönelik anlayışın terk edilmesi ve tüzüğün değiştirilmesi istendi. Bundan sonraki süreçte yerel seçimde adayların ön seçimle belirlenmesi, sosyal demokrat belediyecilik anlayışının oluşturulması, seçim güvenliği ile ilgili kaygıların giderilmesi gerektiği vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

GENEL MERKEZİN KAYITSIZ DURUŞU HOŞNUTSUZLUĞU ARTTIRDI: “24 Haziran seçimleri sonrasında halkımız hak etmediği bir moral bozukluğuna itilmiştir. Partimize gönül veren geniş halk kesimlerinde mevcut yönetimin inandırıcılığını yitirdiği görülmektedir. Bu nedenle, partimizi tekrar umut haline getirecek, Türkiye’yi içinde bulunduğu karanlıktan çıkaracak yeni bir yönetim iradesinin oluşmasına olanak sağlanmalıdır. Genel Merkezimizin bu olumsuzluklar karşısındaki kayıtsız duruşu, parti içinde de hoşnutsuzlukları artırmıştır.

DELEGELERİ İMZA VERMEYE DAVET EDİYORUZ: Faşizme karşı omuz omuza mücadele etmesi gerekenlerin karşı karşıya gelmesine, yoldaşlık hukukunun bozulmasına izin vermemiz mümkün değildir. Bütün bu tespitler ve seçim sonrasında ortaya çıkan durum, partimizin vakit geçirmeden Olağanüstü Kurultay'a gitmesinin zorunlu hale geldiğine işaret etmektedir. Cumhuriyet Halk Partisi delegelerini olağanüstü kurultay için imza vermeye davet ediyoruz.”

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • Yurtta Sulh...gerisi KEMAL 18 Temmuz 2018 11:45 Hattı müdafaa yoktur.... neydi yahu ha tamam. Hattı müdafaa yoktur?????? şey pardon kağıda bakmam lazım. Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. KeMal abi birde Yurtta sulh desene, gerisini getirebilecek misin.

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