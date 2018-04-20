CHP'de büyük hareketlilik! Sürpriz buluşma

Kılıçdaroğlu, dün amcası Mehmet Karabulut'un cenaze töreni için İstanbul'a gitti. Yalova Milletvekili İnce de törene katılarak Kılıçdaroğlu'na taziyelerini iletti. Erken seçimlerin 24 Haziran’da yapılması kararının ardından siyaset kulisleri de hızlandı.

CHP’de kimin Cumhurbaşkanı adayı olacağı konusunda görüşmeler sürerken, Genel Başkan adayı ve Yalova Milletvekili Muharrem İnce ile CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu arasında sürpriz bir görüşme gerçekleşiyor. İki isim saat 15.00’de parti genel merkezinde bir araya geldi. Görüşme teklifinin Muharrem İnce'den geldiği kaydedildi.

Görüşmede genel seçimler ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yanı sıra, 2019 Mart ayında yapılacak yerel seçimler çerçevesinde bir ufuk turu yapılacağı öğrenildi. Muharrem İnce daha önce yaptığı açıklamalarda, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının TV'den öğrenilmemesi gerektiğini söylemiş ve bu makama CHP Genel Başkanının aday olması gerektiğini vurgulamıştı.