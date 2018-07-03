CHP'de beklenen görüşme sona erdi

Vatandaş 03 Temmuz 2018 00:11 bu chp dende bu adamlardan da bir cacık olmaz,aha böyle sürer gider,şu bir gerçekki,chp nin oyu Türkiyede % 25 tir.Paslaşmalarla,ittifaklarla belki 30 a ulaştırlmıştır ne yapsalar cumayada gitselerşehit cenazelerinede gitse ler nafile,bu millet artık neyin ne olduğunu gayet iyi biliyor...