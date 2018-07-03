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CHP'de beklenen görüşme sona erdi

CHP'de beklenen görüşme sona erdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce, Ankara'da Marriot Otel'de bir araya geldi. Görüşmeye her iki isim de eşleriyle birlikte katıldı.

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Eklenme Tarihi: 02-07-2018 20:30 - Güncelleme: 03-07-2018 00:43

Kılıçdaroğlu ve İnce akşam Ankara Marriot Otel’de dün akşam yemeğinde buluştu. Saat 19.00’da başlayacağı duyurulan görüşme bir saat gecikmeyle saat 20.00’da başladı. Görüşme yaklaşık 3 saat sürdü.

Görüşmeye Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile İnce’nin eşi Ülkü İnce de katıldı. Basına kapalı görüşme sonrası herhangi bir açıklama yapılmadı.

Çifte seçimin ardından ilk kez yüz yüze bir araya gelen ikili, 24 Haziran seçim sonuçları ve partinin önümüzdeki süreçte izleyeceği politikalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

CHP'li İnce o iddialar için tweet attı

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR9 YORUM

  • Vatandaş 03 Temmuz 2018 00:11 bu chp dende bu adamlardan da bir cacık olmaz,aha böyle sürer gider,şu bir gerçekki,chp nin oyu Türkiyede % 25 tir.Paslaşmalarla,ittifaklarla belki 30 a ulaştırlmıştır ne yapsalar cumayada gitselerşehit cenazelerinede gitse ler nafile,bu millet artık neyin ne olduğunu gayet iyi biliyor...

    CEVAP YAZ 5 3

  • Misafir 03 Temmuz 2018 00:53 senin ağzına akp dolanmış

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