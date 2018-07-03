CHP'de beklenen görüşme sona erdi

Kılıçdaroğlu ve İnce akşam Ankara Marriot Otel’de dün akşam yemeğinde buluştu. Saat 19.00’da başlayacağı duyurulan görüşme bir saat gecikmeyle saat 20.00’da başladı. Görüşme yaklaşık 3 saat sürdü.
Görüşmeye Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile İnce’nin eşi Ülkü İnce de katıldı. Basına kapalı görüşme sonrası herhangi bir açıklama yapılmadı.
Çifte seçimin ardından ilk kez yüz yüze bir araya gelen ikili, 24 Haziran seçim sonuçları ve partinin önümüzdeki süreçte izleyeceği politikalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
CHP'li İnce o iddialar için tweet attı
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