CHP'de beklenen görüşme başladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce'nin görüşmesi başladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, bu akşam Ankara Marriot Otel'de bir araya geldi.

Görüşmede iki ismin eşleri de bulunacak. Böylece, Kılıçdaroğlu ve İnce 24 Haziran seçimlerinin ardından ilk kez yüz yüze görüşmüş olacak.