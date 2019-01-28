CHP yerel seçim adayları 2019 tam liste 145 aday daha açıklandı

CHP'de Mart 2019 seçimleriyle ilgili son dakika gelişmeler yaşanıyor. CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer olurken 145 belediye başkan adayı daha açıklandı.

CHP yerel seçim adayları 2019 tam liste 145 aday daha açıklandı

CHP'de Mart 2019 seçimleriyle ilgili son dakika gelişmeler yaşanıyor. CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer olurken 145 belediye başkan adayı daha açıklandı. CHP'nin uzun süredir merak edilen İstanbul adayları da açıklandı. 18 saatlik toplantının ardından CHP'nin Şişli adayı belli olmazken 30 ilçenin başkan adayı kesinleşti.CHP Parti Meclisi (PM), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında "yerel seçim" gündemiyle parti genel merkezinde toplandı.

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CHP yerel seçim adayları 2019 tam liste 145 aday daha açıklandı

Yaklaşık 18 saat süren toplantıda, aralarında İzmir'in de bulunduğu toplam 145 belediye başkan adayı belirlendi.Buna göre, CHP, İzmir'de Tunç Soyer, Hakkari'de Metin Koparan, Kırklareli'nde Mehmet Tuna Soykan, Rize'de Ayhan Akyüz, Zonguldak'ta Şenol Şanal'ı aday gösterdi.CHP'nin İstanbul ve İzmir ilçelerinin de bulunduğu diğer belediye başkan adayları şöyle:

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CHP yerel seçim adayları 2019 tam liste 145 aday daha açıklandı

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CHP yerel seçim adayları 2019 tam liste 145 aday daha açıklandı

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