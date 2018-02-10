  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

CHP yeni YDK görev dağılımı Bayraktutan başkan seçildi

CHP yeni YDK görev dağılımı Bayraktutan başkan seçildi

CHP'nin 36. Olağan Kurultayı'nda seçilen Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri, görev dağılımı yaptı. Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan yeniden başkan seçildi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 10-02-2018 14:30 - Güncelleme: 10-02-2018 14:30

CHP 36. Olağan Kurultay'da seçilen 15 kişilik YDK'da, Artvin Milletvekili Bayraktutan yeniden başkan seçilirken, başkan yardımcısı Sezgin Kaya, sekreter ise Selahattin Emre oldu.

Geçen hafta sonu yapılan 36. Olağan Kurultay'da seçilen 15 kişilik YDK üyeleri ilk toplantısını yaptı.

Görev dağılımının yapıldığı toplantıda, Artvin Milletvekili Bayraktutan yeniden YDK Başkanı olurken, başkan yardımcılığına geçtiğimiz dönem olduğu gibi Sezgin Kaya, YDK sekreterliğine ise Selahattin Emre seçildi.

YDK'nın diğer üyeleri şunlar:

"Tuba Torun, Erdoğan Kılıç, Gülsüm Filorinalı, Öncü Özbay, Ahmet Ersen Özsoy, Mahir Polat, Serdar Soydan, Emrah Arslan, Cem Artantaş, Turan Aydoğan, Gonca Yelda Orhan ve Süleyman Bülbül."

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN CHP yeni YDK görev dağılımı Bayraktutan başkan seçildi haberine yorum yapın

tw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 10 Şubat 2018 14:51 İsmi Gülsüm soy ismi Filorinalı olan kadın kimdir?

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat