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CHP ve MHP'den bedelli askerlik açıklaması

CHP ve MHP'den bedelli askerlik açıklaması

AK Parti'nin Meclis'e sunduğu "Yaş 25, bedel 15, 25 günlük askerlik" teklifiyle ilgili MHP destek açıklaması yaparken, CHP ise kaynağın nereye kullanılacağını sordu.

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Eklenme Tarihi: 17-07-2018 16:22 - Güncelleme: 17-07-2018 16:22

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay 15 bin TL, 25 gün ve 25 yaş olarak açıklanan bedelli askerlik şartları hakkında konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "Bu karar ilgili kurullar tarafından incelendi. Böyle bir ihtiyaç olduğu tespit edildi diye bakıyoruz" dedi."Kaynakların şehit aileleriyle ilgili kullanılması gerekir" diyen Özkoç, "Bir kişinin veya birkaç kişinin aldığı kararlarla milletten elde edilen kaynaklar gereksiz yerlere kullanılmaması gerekir. Buradan elde edilen gelirler doğru kullanılsın. Asker aileleriyle, şehit aileleri için kullanılsın diye bakıyoruz" ifadelerini kullandı.

MHP'DEN BEDELLİ AÇIKLAMASI: MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da yaptığı açıklamada, "Plan Bütçe Komisyonu'nda torba yasanın görüşüleceği anlaşılıyor. Biz de gereken katkıyı vereceğiz. Bu konu hassas bir konu. Bizim askerliğe bakışımız diğer toplumlardan daha farklı. Bu yapıya halel getirmeyecek şekilde yapılması gerekir. TSK'nın ihtiyaçları ve birikme bakımından değerlendirmek gerekir" ifadelerini kullandı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR15 YORUM

  • misafir 17 Temmuz 2018 17:58 Yaparsa yine Cumhur ittifakı yapar. Her şey için teşekkürler.. Bedelli bekleyen milyonlarca genç yanınızda

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