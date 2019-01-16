CHP ve İYİ Parti'nin Gaziantep adayı HDP'li isim oldu!

CHP ve İYİ Parti'nin oluşturduğu Millet İttifakı'nın 31 Mart yerel seçimlerinde Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı için; Gaziantep eski Büyükşehir Belediye Başkanı ve geçen dönem HDP Milletvekili olan Celal Doğan'ı aday göstereceği iddia edildi.

Gaziantep GAP Gazetesi'ne açıklamalarda bulunan Celal Doğan da iddiaları doğrulayarak birkaç gün içinde adaylığının açıklanacağını duyurdu. Doğan, adaylığı için büyük talep geldiğini vurguladı.

"HALKTAN VE SİYASİLERDEN YOĞUN İSTEK VAR": Aday olması konusunda başta CHP Gaziantep il ve ilçe örgütleri olmak üzere kamuoyunun birçok kesiminden talep geldiğini belirten Doğan, siyasilerden ve halktan gelen yoğun istek üzerine aday olduğunu açıkladı.

CELAL DOĞAN KİMDİR? Celal Doğan, 1 Ağustos 1943’de Gaziantep’in Nizip İlçesi, Çanakçı Köyü’nde doğdu.

İlköğrenimini Çanakçı Köyü İlkokulu’nda, orta öğrenimini Gaziantep Lisesi’nde tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu.

1973–1977 yılları arasında serbest avukatlık yapan Celal Doğan, 1977 genel seçimlerinde Gaziantep Milletvekili seçildi. 1980’e kadar milletvekilliğine devam eden Doğan, bu görevinden sonra tekrar serbest avukatlığa döndü.

1989 yerel seçimlerinde Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday olan ve bu göreve seçilen Celal Doğan, 1994 ve 1999’da yapılan yerel seçimlerde de tekrar aynı göreve seçildi.

1993-2006 yılları arasında Gaziantepspor Kulüp Başkanlığı görevini de yürüten Doğan, Aysel Doğan ile evli ve iki çocuk babasıdır.

HDP'nin 2015 genel seçimlerinde Gaziantep 1.sıra milletvekili adayı olarak gösterildi ve seçimleri Kazanarak HDP'nin Gaziantep 1.sıra milletvekili olarak meclise girmeye hak kazanmıştır.