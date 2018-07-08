  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVSiz ev sahibi olun diye biz ödeme koşullarımızı yeniledik
eposta yazdır zoom+ zoom-

CHP ve İyi Parti grup yönetimleri belli oldu

CHP ve İyi Parti grup yönetimleri belli oldu

CHP'de Ankara Milletvekili Levent Gök, CHP'nin TBMM Başkanvekili adayı olarak belirlendi. CHP Grup başkanvekilliklerine ise Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç yeniden seçildi. İYİ Parti'de ise grup başkanlığına Abdul Ahat Andican, grup başkanvekilliklerine de Lütfü Türkkan ile Yavuz Ağıralioğlu seçildi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 08-07-2018 17:19 - Güncelleme: 08-07-2018 17:19

TBMM Genel Kurulu'nda dün gerçekleştirilen yemin töreninin ardından CHP TBMM Grubu, 27. Yasama Dönemi'nin ilk toplantısını basına kapalı yaptı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılan toplantıda, grup ve Meclis yönetimi seçimi gerçekleştirildi. TBMM Başkanlık Divanı'nda CHP'ye düşen TBMM Başkanvekilliği için yapılan seçime, Ankara Milletvekili Levent Gök tek aday olarak girdi. Gök, kullanılan oyların 119'unu alarak CHP'nin TBMM Başkanvekili adayı oldu. Geçen dönemki grup başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç kullanılan 136 oyun 131'ini alarak yeniden bu göreve getirildi.

İYİ Parti'de ise TBMM Grup Toplantısı, Genel Başkan Meral Akşener başkanlığında toplandı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından toplantı basına kapatıldı. Toplantıda, İYİ Parti Grup Başkanlığına İstanbul Milletvekili Abdul Ahat Andican, grup başkanvekilliklerine de Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan ile İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu seçildi. İYİ Parti'nin Meclis Başkanı adayının ise İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu olduğu öğrenildi.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN CHP ve İyi Parti grup yönetimleri belli oldu haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro