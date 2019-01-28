CHP Şişli adayı Fidan Aslan Eroğlu çekildi

CHP Şişli belediye başkan adaylığı için PM'ye gönderilen listede yer alan Fidan Aslan Eroğlu'nun adaylıktan çekildiği iddia edildi. Bu arada Beşiktaş adaylığı için Rıza Akpolat'ın ismi 29 oya karşı 31 oyla kabul edildi.

Gazeteci Gürkan Hacır, Eroğlu'nun adaylıktan çekildi iddiasını twitter'dan duyurdu. İşte Hacır'ın o tweeti;



Fidan Aslan Eroğlu'nun babası Mehmet Ali Aslan'ın babasının Mustafa Sarıgül ile birlikte Türkiye Değişim Hareketi'nin kurucuları arasında olduğu iddia edilmişti.

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