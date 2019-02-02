CHP Şişli adayı belli oldu Muammer Keskin kimdir?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tartışmalara neden olan İstanbul'un Şişli ilçesinde partisinin adayını belirledi. GerçekGündem'de yer alan habere göre Kılıçdaroğlu, DSP'nin Şişli Belediye Başkan adayı Mustafa Sarıgül'ün karşısına aday olarak eski SHP Şişli İlçe Başkanı mali müşavir Muammer Keskin’i önerdi. Muammer Keskin'in isminin MYK'dan geçerek Parti Meclisi'nde oylanması bekleniyor.

MUAMMER KESKİN KİMDİR?

1954 Ardahan'da doğan Muammer Keskin evli ve iki çocuk babası. Atatürk Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler Enstitüsünden mezun oldu. CHP’ den Şişli İlçe Başkanlığı, Kurultay Delegeliği görevlerinde bulundu. İstanbul Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulunda Başkan Yardımcılığı, İSMMMO Akademi Yönetim Kurulu üyeliği, çeşitli derneklerin ve Sivil Toplum Kuruluşlarının yönetim kadrolarında görev aldı.

Hala Türkiye Sosyal Ekonomik Siyasal Araştırmalar Vakfı (TÜSES) Yönetim Kurulu’nda ve Yeniköy Onkoloji Vakfı Yönetim Kurulu’nda görev yapıyor. SMM Denetim Ltd. Şti. ortağı. Şişli Bölgesi’nde Serbest mali müşavir olarak faaliyetini sürdürüyor. Finans ve Girişimcilik alanlarında Türkiye genelinde eğitimler veriyor.

KESKİN'DEN SOSYAL BELEDİYECİLİK VURGUSU

Şişli’de mali müşavirlik yapan Muammer Keskin, CHP'den belediye başkan aday adayı olmuştu. Adaylıkla ilgili Birgün'e açıklamalarda bulunan Keskin hedefinin "sosyal, demokrat ve toplumcu bir belediyeciliği egemen kılmak” olduğunu belirtmişti.

SON KULİS BİLGİLERİ

CNN Türk Televizyonu'ndan Ünal Kaya da canlı yayında CHP kulislerde konuşulan aday isimleriyle ilgili şu önemli bilgileri paylaştı:

"Ankara'nın açıklanmayan ilçeleri vardı. Büyük oranda bugün açıklanmasını bekliyoruz. İstanbul'da açıklanmayan 5 ilçe vardı. Muhtemelen 5'inin de gelebileceği, ancak belki Kılıçdaroğlu'nun bir ilçe için yetki talep edebileceği de konuşuluyor. Bu da yeni bir bilgi.

Silivri'de Özcan Işıklar'ın yeniden oylamaya sunulmasına artık kesin gözüyle bakılıyor. Şişli'de ise Sarıgül'ün karşısına kimin çıkacağı netleşmeye başladı; Muammer Keskin, Sarıgül'ün karşısına aday olarak önerildi. Maltepe'de CHP lideri Kılıçdaroğlı, mevcut başkan Ali Kılıç'dan yana bir tutum sergiliyor. Ancak bugünkü oylamaya sunacak mı? Yoksa kendisinin belirlemesi için yetki mi alacak, toplantı bitiminde belli olacak.

KÜÇÜKÇEKMECE İÇİN 3 İSİM

Küçükçekmece için üç isim ifade ediliyor. Kemal Çebi, Sedat Özkan, Şefik Oktan. Kemal Çebi'nin biraz daha ağırlık kazandığı ifade edilse de MYK değerlendirmeleri ve PM oylamalarında bu ismin de değişebileceği konuşuluyor.

Beyoğlu ise 5 ilçeden net olarak ifade edilen tek ilçe diyebiliriz. Kılıçdaroğlu, Alper Taş'a teklif götürmüştü. Alper Taş'ın kabul edilmesi ve Beyoğlu Belediye Başkanı olarak açıklanmasını bekliyoruz.

Kadıköy'de Şerdil Odabaşı için yeniden oylama yapılacağını ifade edelim."