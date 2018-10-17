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CHP Selendi yönetiminde istifas

CHP Selendi yönetiminde istifas

MANİSA'da, CHP Selendi İlçe Başkanı Fikri Kaygısız ve Yönetim Kurulu'nu oluşturan 10 kişi, görevlerinden istifa etti.

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Eklenme Tarihi: 17-10-2018 16:35 - Güncelleme: 17-10-2018 16:35

Fikri Kaygısız, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "24 Haziran 2018 Genel ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde tüm Türkiye'de olduğu gibi ilçemizde de CHP oy oranlarının düşmesine rağmen Cumhurbaşkanlığı oyu yükselmiştir. Partimizin güçlenmesi adına değişimden yana olmamız nedeniyle, yerel seçim sürecinde partimizde de birlik ve beraberlik esasının güçlenmesi çalışmalarının önünün kapanmaması için CHP Selendi İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği görevimizden bizler istifa etmiş bulunmaktayız" dedi. 

İNCE'Yİ DESTEKLİYORLARDI
Kaygısız ve yönetiminin, Muharrem İnce'yi genel başkan adaylığı konusunda desteklediği öne sürüldü. 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • ertem 17 Ekim 2018 17:07 Bide yazı yazmayı öğrenseniz tam olacak.İstifas ne la?

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