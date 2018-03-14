CHP seçimi boykot mu edecek? Kılıçdaroğlu yanıt verdi

AK Parti ve MHP'nin hazırladığı 26 maddelik seçim ittifakı teklifinin geneli, TBMM'de yapılan oylama sonucu kabul edildi ve kanunlaştı. Teklifin yasalaşmasının ardından CHP'de bazı isimler seçimi boykot çağrısı yaptı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu boykot çağrılarına olumsuz yanıt verdi.

Siyasi partilerin seçim ittifakına ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda yaklaşık 20 saat süren mesainin ve sert tartışmaların gölgesinde kabul edildi. Milliyet gazetesi Ankara Temsilcisi Serpil Çevikcan ise, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "boykot" ve "ittifak" konusuna bakış açısını bugünkü köşesine taşıdı.

"KAZANACAĞIMIZ SEÇİMİ NEDEN BOYKOT EDELİM"

CHP liderinin, önceki günkü grup toplantısından sonra yanına gittiğini ifade eden Çevikcan, Kılıçdaroğlu'na, CHP Parti Meclisi üyesi ve İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke'nin, "boykot" sözlerini hatırlattı.

Böke, kişisel Twitter hesabından, "Dün gece adil ve #güvenliseçim yok edildi. Ya izleyeceğiz ya da gerçek bir seçimin asgari koşulları sağlanana dek boykot ve/veya çekilme seçeneklerini ele alacağız. Karar hepimizin" diye belirtmişti. Kılıçdaroğlu ise boykot için, “Kazanacağımız seçimi neden boykot edelim? Biz seçimleri kazanacağız. Bu yasa kaybettiklerini gösteriyor. Kaybediyoruz, nasıl kazanabiliriz, onun arayışı içindeler. Biz de halkımıza güveniyoruz ve kazanacağız” ifadelerini kullandı.

CHP’nin ittifak yapıp yapmayacağı konusuna da açık kapı bıraktığını belirten Çevikcan, Kılıçdaroğlu'nun, “Karşı değiliz, zaman gösterecek” dediğini ifade etti.