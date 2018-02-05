CHP PM üyeleri Parti Meclisi'ne giren isimlerin tam listesi

Ankara Spor Salonu'nda devam eden kurultayda delegeler 25 sandıkta, 52 PM üyesi ile 15 kişiden oluşan YDK üyelerini ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından aday gösterilen 12 kişiden Bilim Yönetim ve Kültür Platformu'nun (BYKP) 8 üyesini belirlemek için oy kullandı. PM için 488, YDK için de 108 kişinin başvuruda bulunduğu seçimin resmi olmayan sonuçları 6,5 saat süren sayımın ardından ilan edildi.

İlk olarak BYKP ve YDK sonuçlarının açıklandığı kurultayda, kadın ve gençlik kotası uygulanmamış haliyle 52 kişiden oluşan PM listesi de divan tarafından okundu. Parti Meclisi'nin 8 üyesi ise daha önce açıklanan Bilim Yönetim ve Kültür Platformu kontenjanından PM'ye girecek. Cinsiyet ve kadın kotası uygulanmamış haliyle PM'nin resmi 52 ismi ve aldıkları oy şu şekilde:

"Haluk Koç 692, Selin Sayek Böke 687, Yıldırım Kaya 625, Ali Haydar Hakverdi 616, Onursal Adıgüzel 603, Orhan Sarıbal 592, Ali Öztunç 589, Seyit Torun 583, Mehmet Ali Çelebi 576, Hakkı Suha Okay 562, Oğuz Kaan Salıcı 554, Yaşar Seyman 549, Veli Ağbaba 541, Faik Öztrak 531, Gülizar Biçer Karaca 527, Muharrem Erkek 527, Aykut Erdoğdu 526, Emre Çam 517, Bülent Ecevit Tatlıdil 515, Çetin Osman Budak 513, Akif Hamzaçebi 485, Öztürk Yılmaz 478, Sera Kadıgil 475, Gamze Taşcıer 444, Bülent Tezcan 439, Turan Hançerli 430, Necati Yılmaz 428, Tekin Bingöl 425, Gökhan Günaydın 422, Yavuz Karan 417, Tuncay Özkan 413, Sevda Erdan Kılıç 412, Emine Gülizar Emecan 411, Haydar Akar 401, Ayça Taşkent 398, Gamze Akkuş İlgezdi 396, Pınar Uzun 395, Haluk Pekşen 390, Bülent Kuşoğlu 385, Gamze Pamuk Ateşli 384, Ali Şeker 375, Gökhan Zeybek 375, Erdal Aksünger 373, Erdoğan Toprak 372, Gaye Usluer 371, Gül Çiftçi 367, Ünal Çeviköz 359, Eren Erdem 359, Semra Dinçer 355, Gülçin Timur 354, Müslim Sarı 350 ve İlhan Cihaner 344."

KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA BÜYÜK ŞOK

Sonuçlara göre, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun "anahtar listesi"nde bulunan 42 isim PM'ye seçilirken, 10 isim ise seçilemedi. Kılıçdaroğlu'nun anahtar listesindeki YDK üyelerinin tamamı ise seçilmeyi başardı. Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç 692 ile en fazla oyu alan isim olurken, onu İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke 687 oyla takip etti.

LİSTEYİ DELEN 10 İSİM KİM: Kemal Kılıçdaroğlu'nun listesinde yer almayan 10 isim delegeler tarafından PM'ye taşındı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun listesinde yer bulamayan Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger 373 oyla PM'ye girmeyi başardı. Genel Başkan Yardımcısı Zeynep Altıok da anahtar listede gösterilmemişti. Listeyi delen 10 isim şunlar oldu : Ankara Milletvekili Necati Yılmaz 428, eski Ankara Milletvekili Gökhan Günaydın 422, İstanbul Milletvekili Ali Şeker 375, İzmir Milletvekili Tuncay Özkan 413, Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen 390, İstanbul Milletvekili Eren Erdem 359, Eskişehir Milletvekili Gaye Usluer 371, eski milletvekilleri Erdal Aksünger 373, Müslim Sarı 350, İlhan Cihaner ise 344 oy aldı.

KILIÇDAROĞLU'NUN GAMZE İLGEZDİ SEVDASI

İsmi yolsuzluk iddiaları ile anılan ve CHP tabanının da öfkeli olduğu İlgezdi ailesi Kemal Kılıçdaroğlu'nun yine vazgeçilmezi oldu. Kılıçdaroğlu "anahtar listenin" ilk sırasını İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'ye verdi. Gamze İlgezdi 396 oy alarak PM'ye girdi. İçişleri Bakanlığınca bir süre önce görevden alınan eski Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin eşi olan İlgezdi'nin, salonda dağıtılan tüm anahtar listelerde ilk sırada yer alması dikkati çekmişti.

BOMBA İSİM LİSTE DIŞINDA

Sezgin Tanrıkulu ve Mehmet Bekaroğlu, Kılıçdaroğlu'nun listesinde bulunmasına rağmen PM üyeliği için yeterli oya ulaşamadı.

Listesinde mevcut Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz'a yer veren Kemal Kılıçdaroğlu, ayrıca eski büyükelçi Ünal Çeviköz'ü de listeye dahil etti. Seçimlerde Çeviköz 359 oy alarak 47'nci sıradan PM'ye girmeyi başardı. Kılıçdaroğlu'nun listesinde, bir önceki MYK'da Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini verdiği Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak da bulunuyordu. Öztrak, 531 oyla PM'ye girdi. Kılıçdaroğlu'nun yeni MYK'da Öztrak'a yine Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini vermesi bekleniyor.

HALUK KOÇ'TAN SONRA EN ÇOK OYU ALAN İSİM

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim bölgesi İzmir'den milletvekili seçilen ve bir süre önce parti sözcülüğü ve genel başkan yardımcılığı görevinden istifa eden Selin Sayek Böke de yine listede yer alan isimlerden. Böke, bu seçimde Haluk Koç'un ardından en fazla oyu alarak yeniden PM üyesi oldu. Böke, 35'inci Olağan Kurultay'da 691 ile en fazla oyu alan PM adayıydı.

2 İSİM CEZADAN ADAY OLAMADI

Geçen kurultayda liste dışından PM'ye giren Mersin Milletvekili Fikri Sağlar, cezası nedeniyle bu seçimde aday olamadı. Aday olamayan bir diğer isim de partiden ihraç edilen Aylin Nazlıaka oldu.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun listesinde, Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, İstanbul milletvekilleri Akif Hamzaçebi, Oğuz Kaan Salıcı ve Onursal Adıgüzel, Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın da yer aldığı 22 milletvekili bulunuyordu. Kılıçdaroğlu'nun listesinde BYKP hariç mevcut PM'den 25 isim yer alırken, 27'si ise yer bulamamıştı.

PM üyeliğine Bilim Yönetim ve Kültür Platformu'ndan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun önerdiği 12 isim arasından seçilen 8 üye şöyle: Prof. Dr. Lale Karabıyık, Prof. Dr. Zeki Kılıçarslan, Doç. Sibel Özdemir, Prof. Dr. Burhan Şenatalar, Prof. Dr. Yüksel Taşkın, Prof. Dr. Fethi Açıkel, Prof. Dr. Ayşe Eser Danışoğlu ve Doç. Dr. Yunus Emre.

PM YEDEK ÜYELERİ : 108 kişinin aday olduğu YDK üyeliğine seçilen 15 kişinin ismi de şu şekilde: Tuba Torun, Erdoğan Kılıç, Uğur Bayraktutan, Gülsüm Filorinalı, Sezgin Kaya, Öncü Özbay, Selahattin Emre, Ahmet Ersen Özsoy, Mahir Polat, Mustafa Serdar Soydan, Emrah Arslan, Cem Artantaş, Turan Aydoğan, Süleyman Bülbül ve Banu Gençkan.