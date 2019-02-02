CHP Parti Meclisi'nden 'Eren Erdem' bildirisi

CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısının ardından Parti Meclisi, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında genel merkez binasında toplandı. Toplantı sırasında açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Faik Öztrak, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP Parti Meclisi Üyesi ve İstanbul eski Milletvekili Eren Erdem'in başlattığı açlık greviyle ilgili Parti Meclisi'nin bildirisini paylaştı. Bildiride şu ifadelere yer verildi:

"Eren Erdem, tam 219 gündür haksız, hukuksuz ve adaletsiz bir karar yüzünden cezaevinde. Eren Erdem; ceza ve adalet sisteminin çalışmadığı, yasaların işlemediği, hukuka dayanmayan, görüntüde bir yargılamayla özgürlüğünden mahrum bırakılmıştır. Arkadaşımız, 25'inci ve 26'ncı Dönem Milletvekilimiz, Parti Meclisi Üyemiz, gazeteci Eren Erdem; işte bu haksızlığa, hukuksuzluğa ve adaletsizliğe karşı tepkisini göstermek ve zulme karşı susmamak için 6 gün önce açlık grevine başladı. Eren Erdem; 6 gündür sadece su ve şekerle besleniyor. 'Adalet orucu' adını verdiği eylemiyle, Türkiye'de yaşanan tüm hukuksuzluklara karşı mücadele ediyor.

Biz CHP Parti Meclisi üyeleri olarak Eren Erdem'e sesleniyor ve 'Halkımız bir çığlığa dönüşen sesini duydu, dört duvar arasına sıkıştırılmak istenen adalet özlemine şahit oldu' diyoruz. CHP Parti Meclisi üyeleri olarak, sesine ses olacağımızı, davanın her adımını dün olduğu gibi yarın da takip edeceğimizi ilan ediyor, açlık grevini sonlandırmanı istiyoruz. Demokrasi için vereceğimiz mücadelede sana ve sağlıklı olmana, ailenin ve bizlerin her zamankinden daha çok ihtiyacı var. Sesini dünya duydu Eren. Çığlığın sağır kulakların pasını sildi. Şimdi adaleti daha yüksek bir sesle isteyebilmemiz için senin adalet yürüyüşünde o hiç susmayan sesine ihtiyacımız var. Bizi o sesten mahrum etmeyeceğini biliyoruz.''

  • Siyaset 02 Şubat 2019 19:37
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