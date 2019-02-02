CHP Parti Meclisi'nde kritik isimlerin adaylığı onaylandı

31 Mart 2019'da düzenlenecek yerel seçimlere iki aydan az süre kala Cumhuriyet Halk Partisi'nde aday belirleme çalışmaları sürüyor. CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından Parti Meclisi'ne (PM) sunulan Kadıköy, Beyoğlu ve Şişli adayları onaylandı.

CHP'de MYK toplantısı sona erdi. Toplantıda PM'ye Beyoğlu Belediyesi için Alper Taş, Kadıköy için Şerdil Odabaşı, Küçükçekmece Belediyesi için Kemal Çebi ve Şişli Belediyesi için ise Muammer Keskin'in sunulması kararlaştırıldı. Bu 4 isim PM'de oylanarak partinin belediye başkan adayları oldu.