  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

CHP önünde aday protestosu

CHP önünde aday protestosu

İstanbul'un Kartal ilçesinde mevcut belediye başkanı Altınok Öz'ün yeniden aday gösterilmemesini protesto eden bir grup partili, CHP önünde gösteri düzenledi

PAYLAŞ tw fb
Eklenme Tarihi: 02-02-2019 12:09 - Güncelleme: 02-02-2019 12:09

CHP'de bugüne kadar 17'si büyükşehir, 36'sı il, 783'ü de ilçe ve belde olmak üzere 836 belediye başkan adayı belirlendi.

Partinin 27 Ocak'ta yapılan ve 13 saat süren PM toplantısında ise Kartal Belediye Başkanı olan Altınok Öz'ün yerine Gökhan Yüksel aday gösterildi.

PM'nin bugün saat 14.00'te başlayacak toplantısı öncesinde, Kartal'dan gelen bir grup partili Altınok Öz'ün yeniden aday gösterilmemesini protesto etti. 

Ellerinde çeşitli pankartlar taşıyan grup adına konuşan CHP Kartal ilçe teşkilatı üyesi Can Arkan, genel merkezin, bütün anketler, kamuoyu araştırmaları ve Kartal halkının taleplerini göz ardı ederek Altınok Öz'ün yerine genç bir partiliyi aday gösterdiğini söyledi. 

Arkan, şunları kaydetti:

"İki dönemdir Kartal'da herkesi kucaklayan, sağ-sol ayrımı yapmayan, Kartal'ın duruşunu değiştiren başarılı belediye başkanımız Altınok Öz'ü hiçbir gerekçe göstermeden aday yapmadılar. Genel Merkezimizin kararını gözden geçirmesini istiyoruz. Atadıkları adayla ilgili hiçbir şikayetimiz yok ama gerçeklerimiz var. Seçime kısa bir süre kala mevcut adayımızla seçim riske girecek gibi görülüyor. Kartal'ı kaybetmek istemiyoruz, Altınok Öz başarılı bir belediye başkanıdır ve yeniden aday gösterilmelidir." 

Zaman zaman Altınok Öz lehine sloganlar atan grubun parti önündeki bekleyişleri sürüyor.  

PAYLAŞ tw fb
Kaynak : AA

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN CHP önünde aday protestosu haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEÇİM SONUÇLARI
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro