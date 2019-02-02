CHP önünde aday protestosu

CHP'de bugüne kadar 17'si büyükşehir, 36'sı il, 783'ü de ilçe ve belde olmak üzere 836 belediye başkan adayı belirlendi.

Partinin 27 Ocak'ta yapılan ve 13 saat süren PM toplantısında ise Kartal Belediye Başkanı olan Altınok Öz'ün yerine Gökhan Yüksel aday gösterildi.

PM'nin bugün saat 14.00'te başlayacak toplantısı öncesinde, Kartal'dan gelen bir grup partili Altınok Öz'ün yeniden aday gösterilmemesini protesto etti.

Ellerinde çeşitli pankartlar taşıyan grup adına konuşan CHP Kartal ilçe teşkilatı üyesi Can Arkan, genel merkezin, bütün anketler, kamuoyu araştırmaları ve Kartal halkının taleplerini göz ardı ederek Altınok Öz'ün yerine genç bir partiliyi aday gösterdiğini söyledi.

Arkan, şunları kaydetti:

"İki dönemdir Kartal'da herkesi kucaklayan, sağ-sol ayrımı yapmayan, Kartal'ın duruşunu değiştiren başarılı belediye başkanımız Altınok Öz'ü hiçbir gerekçe göstermeden aday yapmadılar. Genel Merkezimizin kararını gözden geçirmesini istiyoruz. Atadıkları adayla ilgili hiçbir şikayetimiz yok ama gerçeklerimiz var. Seçime kısa bir süre kala mevcut adayımızla seçim riske girecek gibi görülüyor. Kartal'ı kaybetmek istemiyoruz, Altınok Öz başarılı bir belediye başkanıdır ve yeniden aday gösterilmelidir."

Zaman zaman Altınok Öz lehine sloganlar atan grubun parti önündeki bekleyişleri sürüyor.