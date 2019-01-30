CHP Narlıdere Belediye Başkan Adayı Ali Engin için FETÖ iddiası

31 Mart seçimlerine geri sayım sürerken CHP İzmir'deki aday tercihleri sebebiyle sıkıntılar yaşıyor. Tunç Soyer'in babasının 12 Eylül döneminin sıkıyönetim başsavcılarından biri olması ülkücü kesimi ayaklandırırken, bir de FETÖ sevici aday iddiası ortaya atıldı.

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, partisinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında bu adayla ilgili sorularla karşılaştı. CHP'nin Narlıdere Belediye Başkan Adayı Ali Engin'in geçmişteki açıklamalarında FETÖ'ye destek verdiği hatırlatılınca Deniz Yücel "Fetullah Gülen'i öven bir ismin aday olduğuna dair bir bilgim yok. İnceleriz, tarihlerine bakarız, ne demiş bakarız" yanıtını verdi.

Adaylar belirlenirken İzmir duruşuna sahip, İzmir ile bağ kurabilecek, CHP'ye emeği geçmiş olması gibi kriterlerin gözetildiğini anlatan Yücel, bu süreçte genel merkezde yoğun mesai harcadıklarını, il teşkilatı olarak başından beri sürecin içinde bulunduklarını bildirdi.

Soyer'i babasıyla yargılamak doğru değil

Yücel, Tunç Soyer'in adaylığıyla ilgili eleştiriler konusunda da şu görüşlerini paylaştı:

"Sayın Tunç Soyer'in adaylığıyla ilgili tepkiler doğru, yerinde, haklı tepkiler değil. Kişiler üzerinden siyaset yapmak doğru değil. İlkeler ve ideolojiler üzerinden siyaset yapmak doğru. Bir kişiyi ailesinin bir ferdiyle, akrabasıyla, kardeşiyle, hatta babasıyla yargılamak doğru değil. Bu ne siyaset anlayışıyla ne dünya görüşüyle ne de hukuk ve adaletle bağdaşır. Birtakım kararlar alınırken, bir görev yürütülürken o dönemin koşullarına, şartlarına, hukuk düzenine bakarak bu eleştirilerin o şekilde getirilmesi gerekir. Ne bir kişinin yakını ve akrabasından dolayı yargılanması, eleştirilmesi doğrudur, ne de 2019'un şartlarında 12 Eylül döneminde alınan birtakım kararların yargılanması, eleştirilmesi, tartışılması doğrudur. Bunun seçim sonuçlarına yansıyacağını düşünmüyorum."

İzmir İl Teşkilatını dinlemediler

Belli konularda il teşkilatının görüşlerinin dinlenmemiş olabileceğini belirten Yücel, "Ama siyaset bir durum, tavır meselesidir. Bizim tercihimiz, tavrımız, duruşumuz CHP'dir. Herkesin mutlu, memnun olması mümkün değil." diye konuştu.

Yücel, çok sayıda belediye başkanının değiştirilmesine ilişkin de sol ideolojinin temelinde değişim ve revizyon yer aldığını, değişimin nedeninde başarıyı ya da başarısızlığı aramanın her zaman doğru olmayacağını kaydetti.