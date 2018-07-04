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CHP milletvekili Topal liderlik kavgasında tarafını seçti

CHP milletvekili Topal liderlik kavgasında tarafını seçti

CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal, "CHP'nin lider sorunu yoktur. CHP'nin lideri bellidir. CHP'nin Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Bana göre imza da toplanmaz." dedi.

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Eklenme Tarihi: 04-07-2018 14:03 - Güncelleme: 04-07-2018 14:03

CHP genel başkanlık koltuğunu bırakması çağrısında bulunan Muharrem İnce'ye CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal'dan itiraz geldi. CHP'de liderin Kılıçdaroğlu olduğunu söyleyen Topal, kurultay için imza toplanamayacağını iddia etti.

24 Haziran'da gerçekleştirilen Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından, milletvekilleri TBMM'ye gelerek kayıt işlemlerini yaptırıyor.

Kayıt işlemlerinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Topal, yeni dönemde güzel şeyler olacağını, "adaleti tesis etmek adına" mücadelelerinin devam edeceğini belirtti.

CHP'de kongre tartışmalarının sorulması üzerine Topal, CHP'nin demokrasiyi ve yeniliği içselleştirdiğini, bu tür tartışmaların parti içerisinde olacağını, zaten CHP'yi güçlü kılanın da bu olduğunu savundu.

"Demokrasi olmazsa olmazımızdır." diyen Topal, parti içerisinde herkesin genel başkan adayı olabileceğini kaydetti. Topal, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Cumhuriyet Halk Partisi'nin lider sorunu yoktur. CHP'nin lideri bellidir. CHP'nin Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Bana göre imza da toplanmaz. Çünkü, özellikle seçimde demokrasinin önünü açan bir tek lider vardı o da Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'dur. İYİ Parti'nin, Saadet Partisi'nin, başka partilerin Meclis'e girebilmesi anlamında demokrasinin önünü açan tek bir lider vardır o da Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'dur."

Bir gazetecinin, "Muharrem İnce'nin bu çıkışını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine Topal, "Biz Sayın Muharrem İnce'yi seviyoruz. Sayın İnce, partimizin cumhurbaşkanı adayıdır. Dolayısıyla onun ayrıca bir değeri vardır. Elbette kurultay geldiğinde isteyen herkes aday olabilir. O adaylık sonucuna da kurultay delegeleri karar verir. Biz ona da saygı duyacağız." diye konuştu. 

KÜNEFE İKRAMI
CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur ise Hatay'ın künefesi ile meşhur olduğunu belirterek, Meclis'in tatlı ile başlamasını istediklerini vurguladı.  

Kongre tartışmalarının anımsatılması üzerine Güzelmansur, CHP'de bir bölünme olacağını zannetmediğini, CHP'nin bir bütün olduğunu kaydetti.  Açıklamaların ardından milletvekilleri, Hatay'a özgü künefeye şerbet dökerek, basın mensuplarına ikram etti.

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Kaynak : AA

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