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CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan önemli açıklamalar

CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan önemli açıklamalar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin konularda açıklamalar yapıyor.

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Eklenme Tarihi: 03-04-2018 13:54 - Güncelleme: 03-04-2018 13:54

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Haftalık Grup Toplantısı'nda konuşma yapıyor.

"ÇIK KARŞIMA RECEP BEY"
-Garibanı görünce esersin, yurt dışına üfürürsün ama benim karşıma çıkmaya cesaret edemezsin. Sende o yürek yok o yürek. Dünya kadar televizyonun, gazetelerin var. Çık karşıma çık Recep Bey. Çık karşıma. 

"TAŞERON İŞÇİLERİNE KADRO VERECEĞİM SÖZ"
-Taşeron işçileri ile ilgili beklediğimiz tablo gerçekleşmedi. Taşeron işçilerini ilk kez 2.5 yıl önce dile getiren parti CHP. O partinin genel başkanı ilk kez köleliğe karşı çıktı. 2.5 yılda başta sarayda oturan zat, orayı işgal eden zat, yakın çevresi kadro verelim, bunlar bizi sandığa gömecekler dedi. Sözde kadro verdiler ama binlerce kişiye kadro vermediler. Bütün kadın kardeşlerimin önünde söz veriyorum. Halkın iktidarında kim olursa olsun bütün taşeron işçilerine kadro vereceğim, söz.

"KADINLAR YERİ GELDİĞİNDE SOKAĞA İNECEK"
-Tek adam rejimini yıkacağız. Dikta yönetimini ve diktatörü oradan alacağız, alaşağı yapacağız. En büyük korkuları kadınlar. O nedenle diyorlar ki kadınlar evde otursun. Kadınlar yeri geldiğinde evinde oturacak yeri geldiğinde hakkını aramak için caddeye de sokağa da inecek.

"SEN VATAN HAİNİSİN"
-Bu ülkenin kadınları fesli Kadirleri istemiyor, deli Kadirleri istemiyor, keşke Yunanlar galip gelseydi diyor fesli Kadir. Ve onu ziyarete gidenler. Cumhurbaşkanlığı koltuğunu işgal edip fesli Kadir'in önünde diz çökenler... Keşke Yunanlar galip gelseydi diyen adama gideceksin, önünde el pençe duracaksın, sen vatan hainisin.

20 MİLYON DOLARA SATMADIN MI?
-Tarihinde CHP Filistin halkının yanında olmuştur. İsrail hak arayan Filistinlileri taradı 18 Filistinli hayatını kaybetti. Erdoğan kalktı konuşuyor. Sen Mavi Marmara'da Türkiye'nin itibarını 20 milyon dolara satmadın mı? Sen "terör devleti" dediğin İsrail önünde diz çöktün. 9 kişinin kanı yerdedir onların hakkını savunan tek lider Kılıçdaroğlu ve CHP'dir. "Gazze abluka kalkmadan asla barış olmaz" dedi kalktı mı?

GAZZE ABLUKASI KALKTI MI?
-Mavi Marmara'dan sonra ne diyordu? 3 şartım var diyordu. İsrail özür dilemeli, dilemedi. Ama sen İsrail'den tek sayfalık özür mektubu bile alamadın. Ben tazminat ödemem dedi. Hesabı açtılar, 20 milyon dolar para oraya bağış olarak yatırıldı. Gazze ablukası kalkmadan asla barış olmaz diyorlardı. Kalktı mı? Bir adamın ağzında yalan yuva yapmışsa o adamın bu memlekete faydası yoktur.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • HAS 03 Nisan 2018 14:23 KILÇIKTAROĞLU SEN VE ZİHNİYETİN HER ZAMAN VE HER YERDE KAYBEDECEKSİNİZ İŞİN GÜCÜN HAKARET, İFTİRA, KÜFÜR, TERBİYESİZLİK YALAN NE ARARSAN SİZDE ONUN İÇİN HİÇ BİR ZAMAN KAZANAMAYACAKSIN

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KİMDİR ?
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU KİMDİR?

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde doğan Kemal Kılıçdaroğlu, ilk ve ortaöğrenimini Erciş, Tunceli, Genç, Elazığ gibi Anadolu'nun çeşitli yerlerinde yaptı. Yükseköğrenimini yapmak için girdiği Ankara İktis

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