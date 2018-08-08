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CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan MYK'ya teşekkür! Yeni dönemde...

CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan MYK'ya teşekkür! Yeni dönemde...

A takımında değişikliğe gitmeye hazırlanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MYK üyelerine şimdiye kadar ki çalışmalarından dolayı teşekkür etti.'Partide yeni bir dönemin başlayacağını' belirten Kılıçdaroğlu'nun yeni MYK'yı yarın ya da Cuma günü açıklaması bekleniyor.

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Eklenme Tarihi: 08-08-2018 17:38 - Güncelleme: 08-08-2018 17:38

CHP Merkez Yönetim Kurulu'nda (MYK) değişikliğe gitmeye hazırlanan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, MYK üyelerine bugüne kadar yaptıkları çalışmalarından dolayı teşekkürlerini iletti.

Edinilen bilgiye göre, parti genel merkezinde Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleşen MYK toplantısı yaklaşık 2,5 saat sürdü.     

Toplantıda, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun MYK üyelerine, 'partide yeni bir dönemin başlayacağını' söyleyerek, çalışmalarından dolayı teşekkür ettiği öğrenildi.     

Kılıçdaroğlu'nun toplantıda, olağanüstü kurultay toplanmasa da buna ilişkin taleplerin önemli olduğunu, toplanan imza sayısının dikkate alınması gerektiğini ifade ettiği aktarıldı.

Bu arada bazı genel başkan yardımcılarının, 'yeni dönemde görev almak istemediklerini' Kılıçdaroğlu'na ilettikleri kaydedildi.     

Kılıçdaroğlu'nun yeni MYK'yı 60 kişilik Parti Meclisi'nden (PM) seçerek yarın ya da cuma günü açıklaması bekleniyor.

'BÜYÜK DEĞİŞİM' BEKLENTİSİ

Partide, 18 kişiden oluşan MYK üyelerinin büyük kısmının değiştirileceği, genel başkan yardımcılığı sayısının da düşürüleceği konuşuluyor.     

Yeni dönemde görev verilmeyecekler arasında Genel Başkan Yardımcıları Tekin Bingöl, Onursal Adıgüzel ve Aykut Erdoğdu'nun da bulunduğu ifade ediliyor.     

Adıgüzel, 24 Haziran'daki seçim sisteminde yaşanan sıkıntılar nedeniyle eleştirilere maruz kalmıştı.     

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Fikirci Fikri 08 Ağustos 2018 18:14 Kılıçdarın oğlu ağzıyla kuş tutsa bile seçmen oy vermiyor. Bu nedenle CHP'nin sorunu bizzat Kılıçdarın oğludur. MYK'yı değiştirmekle bu iş olmaz. Bir fedakarlık yapılmalı ve Genel Başkan değişmeli.

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