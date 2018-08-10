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CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan 'dolar' açıklaması!

CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan 'dolar' açıklaması!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dolara ilişkin, "Türk Lirası, Dolar karşısında mum gibi eriyorsa bu yönetimde basiretsizliğin sonucudur. Liyakatsizliğin sonucudur" dedi.

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Eklenme Tarihi: 10-08-2018 19:08 - Güncelleme: 10-08-2018 19:08

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter'dan dolara ilişkin açıklama yaptı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından doların yükselişiyle yaptığı değerlendirmede,"Türk Lirası, dolar karşısında mum gibi eriyorsa bu yönetimde basiretsizliğin sonucudur. Liyakatsizliğin sonucudur… Öyle bir noktaya getirdiler ki, borç borçla kapanmıyor. Borcun faizini ödemek için de borçlanmak zorunda kalıyorlar… Devlet; liyakatle, bilgiyle, birikimle, adaletle yönetilir. Lafla, hamasetle devlet yönetilmez. O nedenle diyoruz ki; Türkiye yönetilmiyor, Türkiye savruluyor" ifadelerini kullandı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR6 YORUM

  • Misafir 10 Ağustos 2018 19:41 Sen bi şu koltuktan kalk hele... kendi iç işlerinize bakın kazanınız kaynıyor hala koltuktasın diktatörlük yapıyorsun başkasına diyorsun ama asıl diktatör kendinsin sayın kemal, hani demokrasi vardı sizde ? nerede demokrasi ? Partilileriniz kurultay istiyor daha nereye kadar direneceksiniz acaba ???

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