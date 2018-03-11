CHP Kurultayında ortalık fena karıştı! Neler oldu neler?..

CHP’nin Ankara Yeni Mahalle Belediyesi’nde gerçekleşen basına ve seyirciye kapalı Tüzük Kurultayı’nda ortalık çok fena karıştı. Tüzük Kurultayında TBMM üyeliği için adayların belirlenmesine ilişkin yöntemlerin belirlenmesi maddesinin görüşüldüğü 52'nci maddesinde kriz çıktı. Muhalifler, Siyasi Partiler Yasasıma göre yüzde 5'lik merkez yoklaması dışında bütün milletvekili adaylarının ön seçimle belirlenmesi için önerge verdi.

GENEL BAŞKAN ADAYLIĞI ZORLAŞTIRILMAK İSTENDİ: Genel başkanın aday belirleme oranını yüzde 15'ten yüzde 20'ye çıkarmak istendiği tüzüğe delegenin çoğu itiraz etti, tam tersine yüzde 5'e düşürecek önerge verdiler. Tartışma büyüyünce Divan Başkanı Hakkı Süha Okay ara verdi. 10 dakika sonra delegeler tek tek kimliklerini göstererek girebildi. Bu arada İl Başkanları toplantıya alındı. Genel Merkez'in ikna girişimleri sonuç vermedi, muhalifler "Kimsenin dediği olmasın yüzde 10 olsun" dedi. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel de buna itiraz etti.

YETERLİ DELEGE SALONDA OLMAYINCA: Oturum başlayınca delege sayımı yapıldı. 580 delegeyle 635 yeterli sayısı çıkmayınca yine arbede çıktı. Divan Başkanı Hakkı Süha Okay Divan'ı terketti. Kriz üzerine Divan Başkan Yardımcısı Özlem Çerçioğlu yönetimi aldı. Kalan bütün maddelerinin tümünü kafasını kaldırmadan, hiçbir sayım yapmadan, "kabul edenler, etmeyenler diyerek" Genel Merkez'in istediği şekilde sonuçlandırarak usulsüz biçimde oylamaları bitirdi.

Basına ve seyirciye kapalı kurultayda yaşanan anların özel görüntülerini sabah elde etti. İşte o görüntüler...