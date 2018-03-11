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CHP Kurultayında ortalık fena karıştı! Neler oldu neler?..

CHP Kurultayında ortalık fena karıştı! Neler oldu neler?..

CHP'nin olağanüstü tüzük kurultayında ortalık fena karıştı... Karar almak için yeterli delege solana gelmedi... Zorla oylama yaptırılmasına Divan Başkanı Hakkı Süha Okay karşı çıktı ve divandan ayrıldı... Vekili Özlem Çerçi "tek adam" demokrasisinin gereğini yaptı...

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Eklenme Tarihi: 11-03-2018 08:35 - Güncelleme: 11-03-2018 11:15

CHP’nin Ankara Yeni Mahalle Belediyesi’nde gerçekleşen basına ve seyirciye kapalı Tüzük Kurultayı’nda ortalık çok fena karıştı. Tüzük Kurultayında TBMM üyeliği için adayların belirlenmesine ilişkin yöntemlerin belirlenmesi maddesinin görüşüldüğü 52'nci maddesinde kriz çıktı. Muhalifler, Siyasi Partiler Yasasıma göre yüzde 5'lik merkez yoklaması dışında bütün milletvekili adaylarının ön seçimle belirlenmesi için önerge verdi.

GENEL BAŞKAN ADAYLIĞI ZORLAŞTIRILMAK İSTENDİ: Genel başkanın aday belirleme oranını yüzde 15'ten yüzde 20'ye çıkarmak istendiği tüzüğe delegenin çoğu itiraz etti, tam tersine yüzde 5'e düşürecek önerge verdiler. Tartışma büyüyünce Divan Başkanı Hakkı Süha Okay ara verdi. 10 dakika sonra delegeler tek tek kimliklerini göstererek girebildi. Bu arada İl Başkanları toplantıya alındı. Genel Merkez'in ikna girişimleri sonuç vermedi, muhalifler "Kimsenin dediği olmasın yüzde 10 olsun" dedi. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel de buna itiraz etti.

YETERLİ DELEGE SALONDA OLMAYINCA: Oturum başlayınca delege sayımı yapıldı. 580 delegeyle 635 yeterli sayısı çıkmayınca yine arbede çıktı. Divan Başkanı Hakkı Süha Okay Divan'ı terketti. Kriz üzerine Divan Başkan Yardımcısı Özlem Çerçioğlu yönetimi aldı. Kalan bütün maddelerinin tümünü kafasını kaldırmadan, hiçbir sayım yapmadan, "kabul edenler, etmeyenler diyerek" Genel Merkez'in istediği şekilde sonuçlandırarak usulsüz biçimde oylamaları bitirdi.

Basına ve seyirciye kapalı kurultayda yaşanan anların özel görüntülerini sabah elde etti. İşte o görüntüler...

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR6 YORUM

  • Misafir 11 Mart 2018 12:19 BU CHP BU KADAR ATATÜRK İLKELERİNDEN UZAKLAŞMIŞKEN TERÖR SEVİCİ HALE GELMİŞKEN GERÇEK ATATÜRKÇÜLER NASIL BU PARTİNİN PEŞİNDEN GİDER ANLAMIŞ DEĞİLİM

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