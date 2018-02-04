CHP kurultayında ikinci gün PM ve YDK üyeleri belli oluyor

CHP'nin 36. Olağan Kurultayı'nın ikinci gününde Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelikleri için delegeler bir kez daha sandık başına gidiyor. Ankara Spor Salonunda düzenlenen kurultayın son gününde, kayıtlı bin 226 delege, 60 kişilik PM ve 15 kişilik YDK üyelikleri için oy kullanacak. CHP Parti Meclisi'ne (PM) Bilim Yönetim ve Kültür Platformu'ndan girecek 8 aday için 12 kişilik isim listesi açıklandı.

CHP kurultayının ilk gününde yapılan genel başkanlık yarışını Kemal Kılıçdaroğlu 790 oyla kazanmıştı. Muharrem İnce ise 447 oy almıştı. Dünkü seçime 'imza' tartışması damgasını vurmuştu.

PM İÇİN İLK İSİMLER AÇIKLANDI: CHP Parti Meclisi'ne (PM) Bilim Yönetim ve Kültür Platformu'ndan girecek 8 aday için 12 kişilik isim listesi açıklandı. Buna göre, CHP Bursa Milletvekili Prof. Dr. Lale Karabıyık, Prof. Dr. Zeki Kılıçaslan, CHP İstanbul Milletvekili Doç. Dr. Sibel Özdemir, Prof. Dr. Burhan Şenatalar, Prof. Dr. Yüksel Taşkın, Prof. Dr. Fethi Açıkel, Onur Akın, eski milletvekili Prof. Dr. Ayşe Eser Danışoğlu, CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Doç. Dr. Yunus Emre, Prof. Dr. Ali Rıza Erbay ve CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer PM'ye 8 üyelik için aday gösterildi. Cinsiyet kotası nedeniyle Lale Karabıyık, Ayşe Eser Danışoğlu ve Sibel Özdemir'in PM üyeliğine kesin gözüyle bakılıyor.

OY KABİNLERDEKİ YAZILAR TİNER İLE SİLİNDİ: PM üyesi adayların isimlerinin oy kabinlerine yazılması ve afişlerinin asılması sonucu divandan açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada oy kabinlerine afişlerin asılmasının ve isimlerin yazılmasının doğru olmadığı belirtildi. Yapılan bu açıklama sonrası görevliler kabinleri dolaşarak afişleri söktü, yazıları silmeye çalıştı. Ancak yazılar silinemeyince dışarıdan tiner getirildi. Divan, tinerden etkilenmemesi için salonda bulunan partilileri uyararak, oy kabinlerinden uzaklaşmasını istedi. Daha sonra yazılar tiner ile silindi. Seçimin ise oy kabinindeki yazıların tamamen silinmesinin ardından başlayacağı bildirildi. Ayrıca her kabinin başında özel güvenlik görevlisi görevlendirildi.

KURULTAY SONRASI EN YETKİLİ ORGAN PM: PM ve CHP'nin kurultaydan sonraki en yetkili organı. CHP'de, kurultay sonrası en yetkili organ PM'ye girmek, partililer için büyük önem taşıyor.

PM SEÇİMİ NASIL YAPILIYOR?: Genellikle "çarşaf liste"nin tercih edildiği kurultaylarda, 52 PM üyesi doğrudan delege tarafından seçiliyor. Genel Başkan tarafından Bilim Yönetim ve Kültür Platformu (BYKP) üyeliği için gösterilen 8 isim de doğrudan PM'ye giriyor. 15 kişilik YDK üyelikleri için de oy kullanılacak.