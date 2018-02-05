CHP kurultayında ikinci gün PM ve YDK üyeleri belli oldu

Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkan seçildiği CHP 36. Kurultayı'nda dün Parti Meclisi (PM) seçimleri yapıldı. Bin 266 delegenin oy kullandığı seçimlerde PM'nin yanı sıra Yüksek Disiplin Kurumu (YDK) ve Bilim Yönetim Kültür Platformu (BYKP) üyeleri seçildi. Oy sayımı sırasında muhaliflerin itirazları tartışmalara neden oldu.

CHP'de Parti Meclisi'ne ilk giren isimler belli oldu. Kılıçdaroğlu’nun gösterdiği adaylar arasından Prof. Dr. Lale Karabıyık, İstanbul Milletvekili Doç. Sibel Özdemir, Prof. Dr Ayşe Eser Danışoğlu, Prof. Dr. Zeki Kılıçarslan, Prof. Dr. Burhan Şenatalar, 686 Sayılı KHK’yla ‘Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi’nde yer aldığı için görevden uzaklaştırılan Marmara Üniversitesi Siyaset Tarihi Ana Bilim Dalı eski Başkanı Prof. Dr. Yüksel Taşkın, Prof. Doç. Dr. Yunus Emre, Prof. Dr. Fethi Açıkel BKYP’ye girerken sanatçı Onur Akın, Ankara Milletvekili Murat Emir, Prof. Dr. Ali Rıza Erbay, Niğde Milletvili Ömer Fethi Gürer liste dışı kaldı. En fazla oyu Karabıyık aldı.

LİSTEYE GİREN İSİMLER

CHP'de Parti Meclisi'ne ilk giren isimler belli oldu. Uzun süren oy sayımının ardından ilk sonuç Bilim Yönetim Kültür Platformu’ndan (BKYP) geldi.

Kılıçdaroğlu’nun gösterdiği adaylar arasından Prof. Dr. Lale Karabıyık, İstanbul Milletvekili Doç. Sibel Özdemir, Prof. Dr Ayşe Eser Danışoğlu, Prof. Dr. Zeki Kılıçarslan, Prof. Dr. Burhan Şenatalar, 686 Sayılı KHK’yla ‘Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi’nde yer aldığı için görevden uzaklaştırılan Marmara Üniversitesi Siyaset Tarihi Ana Bilim Dalı eski Başkanı Prof. Dr. Yüksel Taşkın, Prof. Doç. Dr. Yunus Emre, Prof. Dr. Fethi Açıkel BKYP’ye girerken sanatçı Onur Akın, Ankara Milletvekili Murat Emir, Prof. Dr. Ali Rıza Erbay, Niğde Milletvili Ömer Fethi Gürer liste dışı kaldı. En fazla oyu Karabıyık aldı.

Kayıtlı bin 226 kurultay delegesi bulunan CHP'de, PM için 488, YDK için de 108 kişi başvuruda bulunmuştu.

Delegeler 4 saat süren oy verme işlemi sırasında PM için aday listesinden en az 47 en fazla 52 adayın ismini, YDK için en az 14 en fazla 15, BYKP'de ise 12 adaydan 8'i için işaretleme yaptı.

KURULTAYDA NELER YAŞANDI?

00.00: CHP Olağan Kurultayı’nda oylama işleminin bitmesinin ardından, sayımda kriz yaşandı. Oyların sayımına geçilirken, sandıklarla izlemek isteyen partililer arasında bariyer çekilmesi tartışmalara neden oldu. Muharrem İnce taraftarları ve bazı partililer sayımın şeffaf olması gerektiğini ifade ederken tartışma büyüdü. Tarafların bariyer konusunda uzlaşamaması üzerine Çankaya İlçe Seçim Kurulu Başkanı çağrıldı. Bariyerlerin kaldırılmasına karar verilmesinin ardından oylar sayılmaya başlandı.

23.45: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu beraberinde Genel Başkan Yardımcısı Tezcan ile Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren partilileri ziyaret etti.

23.00: PM ve YDK üyelikleri için oy verme işlemi saat 23.00'te tamamlandı.

22.30 CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu oyunu kullandı.

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18:29 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun anahtar listesi belli oldu. Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun seçim bölgesi İzmir'den milletvekili seçilen ve bir süre önce parti sözcülüğü ve genel başkan yardımcılığı görevinden istifa eden Selin Sayek Böke de yine listede yer alan isimlerden oldu. Geçen kurultayda, liste dışından giren Mersin Milletvekili Fikri Sağlar ise cezası nedeniyle bu seçimde aday olamadı. Kılıçdaroğlu'nun listesinde, Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, İstanbul Milletvekilleri Akif Hamzaçebi, Oğuz Kaan Salıcı ve Onursal Adıgüzel, Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın da yer aldığı 22 milletvekili bulunuyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun listesinde mevcut PM'den 25 isim yer alırken, 27'sinin ise yer bulamadığı görüldü.

17:58 Kurultayda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun anahtar listesi beklenirken adeta liste savaşları yaşandı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun anahtar listesi adı altında dağıtılan listenin gerçek olmadığı açıklandı. Adalet ve Cesaret Listesi, Birleşik Halk Platformu Listesi, Önce Örgüt Listesi, Sol Cesaret Listesi, CHP'de tabanın sesi, Hak Hukuk Adalet Listesi adı altında Parti Meclis (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) adaylarının yer aldığı listeler elden ele dolaştı. Kılıçdaroğlu'nun anahtar listesinin ise çarşaf listeyle beraber matbaadan geleceği öğrenildi. Bazı listelerde PM adaylarının isimlerinin yanlış yazıldığı dikkat çekti.

16:40 Sandıklar salona konuldu. Oy kabinlerinin çevresinde güvenlik önlemleri alındı. Salon içinde delegeler dışında kimsenin kalmaması uyarıları yapıldı. Oy kullanılması için oy pusulaları bekleniyor.

15:00 CHP Parti Meclisi üyeliğine 488, Yüksek Disiplin Kurulu üyeliğine ise 108 partili aday oldu.

BİLİM YÖNETİM KÜLTÜR PLATFORMU ADAYLARI: ONUR AKIN DA LİSTEDE

13:30 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Bilim Yönetim Kültür Platformu’na aday gösterdiği 12 isim belli oldu. Bu isimler arasından sekizi seçilecek. Listede sanatçı Onur Akın ile mevcut genel başkan yardımcısı Lale Karabıyık da yer alıyor. Listede Haziran 2015'te MYK'dan istifa eden eski Genel Başkan Yardımcısı Burhan Şenatalar'ın ismi de bulunuyor.

Prof. Dr. Lale Karabıyık, Prof. Dr. Zeki Kılıçarslan, Doç. Sibel Özdelir, Prof. Dr. Burhan Şenatalar, Prof. Dr. Yüksel Taşkın, Prof. Dr. Fethi Açıkel, Onur Akın, Prof. Dr Ayşe Eser Danışoğlu, Ankara Milletvekili Murat Emir, Doç. Dr. Yunus Emre, Prof. Dr. Ali Rıza Erbay, Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer

PM ADAYLARI

PM için CHP'nin mevcut Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Üyelerinden Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran ve Genel Sekreter Kamil Okyay Sındır aday olmadı. Sındır'ın yerel seçimlerde belediye başkanlığı şansını deneyeceği belirtiliyor.

YARBAY MEHMET ALKAN DA ADAYLAR ARASINDA

MYK'nın diğer üyeleri Veli Ağbaba, Bülent Tezcan, Öztürk Yılmaz, Aykut Erdoğdu, Erdal Aksünger, Zeynep Altıok, Haluk Koç, Seyit Torun, Çetin Osman Budak ve Tekin Bingöl yeniden aday oldu. Parti Meclisi için daha önce parti sözcülüğünden istifa eden İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke ile Gürsel Tekin, Erdoğan Toprak, Sezgin Tanrıkulu, Mehmet Bekaroğlu, İlhan Cihaner ve Akif Hamzaçebi gibi isimler de aday oldu. Ayrıca milletvekillerinin tamamına yakının da aday olduğu gözlendi. Kendisi gibi asker olan ve şehit edilen kardeşinin cenazesinde söylediği sözlerle gündeme gelen eski Yarbay Mehmet Alkan da adaylar arasında. Bir dönem Ergenekon kapsamında tutuklanan yazar Ergun Poyraz da PM adayları arasında yer aldı.

KURULTAY’DA DELEGEYE TİNER KOKUSU UYARISI

13:17 CHP Kurultay salonunda Divan’dan gelen tiner uyarısı esprilere neden oldu. Bazı PM adayları, propaganda amacıyla oy kullanılacak kabinlere isimlerini yazdı. Ancak bu yasak olduğu için isimler tinerle silindi. İsimler silinmeden önce Divan’dan salona, “İsimler tinerle silinecek, lütfen oy kabinlerinden uzak duralım, kokudan etkilenmeyin” şeklindeki uyarı esprilere neden oldu.

12:00 Tüm uyarılara rağmen oy kullanma kabinlerine adayların broşürleri bırakıldı ve yapıştırıldı. Bazı adayların isimleri yazıldı.

PM için 575, YDK için de 103 aday başvurdu. Adaylar sabah saatlerinde Kurultay’ın yapıldığı Ankara Arena Spor Salonu’na gelerek propaganda için çalışmaya başladı. Stantlar kuran adaylar, bütün salonu pankartlarla donattı.

Adaylara destek verenler de propaganda çalışmalarına katılınca salonda renkli görüntüler ortaya çıktı. Bazı adaylar el ilanı dağıtırken, bazı adaylar stant başında konuşmalar yapıyor. Salonda propaganda çalışmaları sürerken, adaylar Ankara’nın değişik mekanlarında delegelerle kulis çalışmalarını sürdürüyor. 2016’da yapılan Kurultay’da 23 kişi Kılıçdaroğlu’nun anahtar listesini delerek PM’ye girmeyi başarmıştı.

Muharrem İnce'den yeni açıklama