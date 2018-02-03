CHP kurultayında Erdoğan sürprizi!

CHP’nin ‘Adalet ve Cesaret’ temalı 36. Olağan Kurultayı, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ankara Arena Spor Salonu’na girmesiyle başladı. CHP 36. Olağan Kurultayı Ankara Arena Spor Salonu’nda başladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte salona giriş yaptı.

Öte yandan, Muharrem İnce eşi Ülkü İnce'yle birlikte salona Kılıçdaroğlu'ndan önce geldi. İnce salona girince partililer ayağa kalkarak alkışladı. İnce eşiyle birlikte partilileri selamladı. Diğer aday adayları ise platformda partilileri selamlamadı.

ERDOĞAN SÜRPRİZİ: Platformun arkasındaki ekranda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın “Eyyy Kılıçdaroğlu”, “Dinle dinle” sözlerinin yer aldığı klip sık sık gösteriliyor. Kurultayda 'Adalet' yürüyüşünü konu alan 'Adalet' filmi de gösterildi.

CHP'NİN İL BAŞKANINA PROTESTO: CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu salona girdiği sırada ise partililer 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' diye slogan atarak Kaftancıoğlu'nu protesto etti. Genel Başkanlık için Kılıçdaroğlu dışında, Muharrem İnce, Ömer Faruk Eminağaoğlu ve Ümit Kocasakal da aday adaylığını açıklamıştı. Toplam delege sayısının yüzde 10’u oranında imza alan aday adayı bugün genel başkanlık yarışına katılacak.

  • Güncel 03 Şubat 2018 12:38
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