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CHP kulislerinde konuşulan Kılıçdaroğlu iddiası

CHP kulislerinde konuşulan Kılıçdaroğlu iddiası

CHP'de, "Değişim ve Umut Kurultayı" adı altında imza toplayan delegeler 622 olan yeterli sayıya ulaştıklarını açıkladı. Genel merkez geri çekilenler düşülmeden bile sayının 605 olduğunu duyurdu. CHP kulislerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir imza bile eksik olsa kurultayı toplamayacağı konuşuluyor.

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Eklenme Tarihi: 04-08-2018 11:38 - Güncelleme: 04-08-2018 11:38

CHP'nin 24 Haziran'da cumhurbaşkanı adayı gösterdiği Muharrem İnce'nin de "değişim" açıklamalarıyla delegeler, 16 Temmuz Pazartesi günü noter kanalıyla olağanüstü kurultay sürecini başlattı. Sürecin tamamlanmasının ardından yeterli sayıya ulaştıklarını açıklayan delegeler, imzaları perşembe günü partiye teslim etti. 

"Değişim ve Umut Kurultayı" adı altında imza toplayan delegeler kurultay için gerekli olan 622 sayısına ulaştıklarını açıklasa da genel merkez yöneticileri ilk incelemelere göre yeterli sayının olmadığını duyurdu. Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek'in çekilenler düşülmeden bile sayının 605 olduğunu söylemesi, partideki tartışmaları tetikledi. 

Kılıçdaroğlu'nun bir imza bile eksik olsa kurultayı toplamayacak
Karşılıklı suçlamaların yaşandığı partide, imza veren delegeler daha önceki açıklamaları da hatırlatarak imzalara bakılmaksızın genel merkezin kendi isteğiyle kurultayı toplaması gerektiğini belirtirken, parti kulislerinde ise Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir imza bile eksik olsa kurultayı toplamayacağı konuşuluyor. 

Bir olağanüstü kurultay toplanmasa dahi İnce ve ekibinin sonraki süreçte bunu bir "koz" olarak kullanacağı, bunun da partideki tartışmaların önümüzdeki süreçte de devam edeceğinin bir göstergesi olduğu belirtiliyor. 

Süre pazartesi dolacak
Yazı işleri birimindeki imzalar, avukatlar eşliğinde incelenmeye devam edilirken, tüzük gereği delegelerin belgelerini ulaştırması için tanınan bir haftalık süre ise pazartesi günü 17.00'de dolacak. 

Bu süre zarfında yeni imza verilmesi veya imzanın çekilmesi söz konusu değil. Bu süre noter kanalıyla imza veren ancak belgesini ulaştırmayanlar için önemli. Bu şekilde çok sayıda imza olduğu ve pazarlık amaçlı kullanıldığı ileri sürülüyor. 

CHP'nin toplam 1242 kurultay delegesi bulunuyor. Seçimli olağanüstü kurultay toplanabilmesi için salt çoğunluk olan 622 delegenin imzası gerekiyor. 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Hakan 04 Ağustos 2018 12:22 aynı olaylar mhp'de yaşandığında chp yöneticileri durumu "diktatörlük" olarak nitelendirmişti. aynısı şimdi chp'de yaşanıyor ama chp yöneticileri durumu hiçte "diktatörlük" olarak nitelendirmiyor. demek ki bunlar kendine demokrat. gerçek yüzleri ortaya saçıldı, takke düştü kel göründü.

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KİMDİR ?
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU KİMDİR?

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde doğan Kemal Kılıçdaroğlu, ilk ve ortaöğrenimini Erciş, Tunceli, Genç, Elazığ gibi Anadolu'nun çeşitli yerlerinde yaptı. Yükseköğrenimini yapmak için girdiği Ankara İktis

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