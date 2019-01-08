CHP kulislerinde İdris Naim Şahin bombası

İçişleri eski Bakanı İdris Naim Şahin'in CHP'den aday olmak için CHP'den bazı isimlerle görüştüğü iddia edildi. Ankara kulislerindeki bu iddiaya CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan "Ortada bir görüşme süreci var. Bu görüşme sürecinin sağlığı bakımından açıklamaları bu görüşmeleri yapan arkadaşlarımızın yapması daha doğru olacaktır" açıklaması geldi.

Kamuoyunda "Taklacı Bakan" olarak bilinen AK Parti kurucularından İdris Naim Şahin, CHP'nin Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için CHP ile görüştüğü iddia edildi. Görüşmeleri CHP adına Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un yürüttüğü kaydedildi.

ÖZTRAK İDDİAYI YALANLAMADI

İddialarla ilgili konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, taraflar arasında bir görüşme olduğu doğrulayarak "Bu görüşme sürecinin sağlığı bakımından açıklamaları bu görüşmeleri yapan arkadaşlarımızın yapması daha doğru olacaktır" ifadelerini kullandı.