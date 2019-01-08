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CHP kulislerinde İdris Naim Şahin bombası

AK Parti kurucularından İçişleri eski Bakanı İdris Naim Şahin'in CHP'den aday olacağı iddiaları gündeme bomba gibi düştü. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak ise iddiaları yalanlamayarak görüşmenin sürdüğünü kaydetti.

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Eklenme Tarihi: 07-01-2019 23:07 - Güncelleme: 08-01-2019 01:33

İçişleri eski Bakanı İdris Naim Şahin'in CHP'den aday olmak için CHP'den bazı isimlerle görüştüğü iddia edildi. Ankara kulislerindeki bu iddiaya CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan "Ortada bir görüşme süreci var. Bu görüşme sürecinin sağlığı bakımından açıklamaları bu görüşmeleri yapan arkadaşlarımızın yapması daha doğru olacaktır" açıklaması geldi.

Kamuoyunda "Taklacı Bakan" olarak bilinen AK Parti kurucularından İdris Naim Şahin, CHP'nin Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için CHP ile görüştüğü iddia edildi. Görüşmeleri CHP adına Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un yürüttüğü kaydedildi.

ÖZTRAK İDDİAYI YALANLAMADI

İddialarla ilgili konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, taraflar arasında bir görüşme olduğu doğrulayarak "Bu görüşme sürecinin sağlığı bakımından açıklamaları bu görüşmeleri yapan arkadaşlarımızın yapması daha doğru olacaktır" ifadelerini kullandı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Nusret 08 Ocak 2019 02:03 Pkk, ak parti kazanmasın. Bizi bitirecek. Küresel güçler, Tayyip kazanmasın bizim planlarımızı bozuyor. Fetö, ak parti kazanmasın kim kazanırsa kazansın hatta hdp bile olabilir. Ana muhalefet, 10 seçim oldu bizim bile umudumuz yok...

    CEVAP YAZ 1 7
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KİMDİR ?
İdris Naim Şahin
İDRİS NAİM ŞAHİN KİMDİR?

1.6.1956 İdris Naim Şahin, 1 Haziran 1956'da Ordu Ünye'de doğdu. Babasının adı Dursun, annesinin adı Huriye'dir. Mülki İdare Amiri; İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Yüksek lisansını TODAİE'de Kamu Yö

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