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CHP kulisleri hareketlendi! CHP'de Ankara bomba isim!

CHP kulisleri hareketlendi! CHP'de Ankara bomba isim!

CHP yerel seçimler için düğmeye basıldı. Yerel seçimlerde, kır ve kent belediyeciliği olarak iki koldan çalışma yürüten CHP’de, “yerel yönetimlerin anayasası’’ niteliğinde bir bildiri Nisan ayı ortalarında açıklanacak. Yerel seçimlerde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için de sürpriz bir isim öne çıkıyor.

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Eklenme Tarihi: 02-04-2018 11:04 - Güncelleme: 02-04-2018 11:06

Ankara'dan gelen son bilgilere göre, CHP'de yerel yönetimlerle ilgili bildirinin açıklanmasının ardından adayların da netleşmeye başlayacağı öğrenildi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, CHP Genel Merkezi’nde yerel yönetimler konusunda uzmanlaşmış kişilerden oluşan bir komisyon kuruldu. Komisyonda seçim bölgelerinin ayrı ayrı analizleri yapılıyor; bölgeler, seçmen profilinden, ihtiyaç duyulan hizmetlere kadar tek tek inceleniyor.

İSTANBUL'DA KÜRT SEÇMEN PLANI: İstanbul’da kamuoyu araştırmalarına göre, Kürt seçmenin oylarının belirleyici olacağından yola çıkılan CHP’de, Kürtlerden rahat oy alabilecek bir ismin aday gösterilmesi bekleniyor.

ANKARA İÇİN MUHARREM İNCE'NİN ADI GEÇİYOR

Ankara’da ise milliyetçi muhafazakâr bir ismin aday gösterilme ihtimalinin yüksek olduğu belirtiliyor. Ankara için; Ankara Milletvekili Levent Gök nabız yoklarken, 2014’te ve son seçimli kurultayda Kılıçdaroğlu’nun karşısına tek rakip olarak çıkan CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin adı da geçiyor.

CHP'NİN 2019 STRATEJİLERİ

Gazete Habertürk'ün haberine göre ise; Olağan ve tüzük kurultayını geride bırakan Cumhuriyet Halk Partisi, 2019 yılında yapılacak yerel, genel ve Cumhurbaş- kanlığı seçimlerindeki yol haritasını belirlemek için harekete geçiyor. Milletvekilleri, parti meclisi (PM) üyeleri, belediye başkanları ve il başkanlarıyla yapılacak seri toplantılarla, 2019 seçim stratejisine son şekli verilecek. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun başkanlığında bugün toplanacak merkez yönetim kurulu (MYK), son siyasi geliş- meleri ve partide 1 ay sürecek danışma toplantılarının hazırlıklarını gözden geçirecek.

BEYİN FIRTINASI

Yarınki grup toplantısının ardından Kılıçdaroğlu, çarşamba ve perşembe günü 10’arlı gruplar halinde milletvekilleriyle bir araya gelecek. Beyin fırtınası formatında gerçekleşecek buluşmada, 2019 seçim hazırlıkları, olası ittifak seçenekleri, Meclis’te yeni dönemde partinin izleyeceği strateji konusunda CHP Lideri’nin milletvekillerinin görüş- lerine başvuracağı belirtildi.

STRATEJİ SUNUMU

CHP’de cuma günü ise milletvekilleri, parti meclisi ve yüksek disiplin kurulu (YDK) üyelerine “2019’a doğru stratejik değerlendirmeler” konulu sunum yapılacak. Sunumu kamuoyu araştırması kurumu KONDA’nın genel müdürü Bekir Ağırdır yapacak. 2 saatlik sunumun ardından milletvelilleri ve YDK üyeleri toplantıdan ayrılacak, Parti meclisi üyeleri ise toplantıya devam ederek 2019 seçimlerine ilişkin hazırlıkları masaya yatıracak.

BAŞKANLAR KONYA’DA

CHP’de yerel seçimlere yönelik çalışmalar da başlıyor. genel merkezin uzun süredir üzerinde çalıştığı ve hazırladığı yerel seçim strateji belgesi, 12-13 Nisan tarihinde Konya’da belediye başkanlarıyla yapılacak toplantıyla görücüye çıkacak. Toplantıda, yerel seçimlere kadar mevcut belediye başkanlarının yapması gerekenler, seçimlerde izlenecek strateji ve belediye başkanlarının hangi yöntemle belirleneceğine ilişkin konuların ele alınması planlanıyor.

FİNAL KAYSERİ’DE

Nisan ayında CHP’de yapı- lacak istişare toplantıları, Kayseri’de 27-28 Nisan tarihlerinde yapılacak il başkanları toplantısıyla son bulacak. Seri toplantıların ardından CHP’nin 2019 seçimlerinde izleyeceği yol haritasının şekillenmesi, partinin olası ittifaklarda izleyeceği strateji ve 2019 seçimlerinde partinin aday göstermeyi planladığı Cumhurbaşkanı adayının hangi yöntemle belirleneceği ve profilinin ne olması gerektiği konusunun netleşmesi bekleniyor.

CHP’de yapılacak seri toplantıların ardından 2019 seçimleri için hemen düğmeye basılacak. Bu çerçevede önce yerel seçimlerde CHP’nin elinde olmayan belediye başkanlıkları için aday arayışı hızlandırılacak. Anketlerde ve parti içindeki eğilim yoklamalarında öne çıkan isimler Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) takvimi belirlenmeden önce ilan edilerek seçim startı verilecek.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR9 YORUM

  • HALİL BEY 02 Nisan 2018 12:07 Ankara’ya yakışan tek isim MANSUR YAVAŞ’tır.. Mansur Beyi aday gösteren Ankara’nın sahibi olur.. Bunu Ak Parti yaparsa Ak Parti MHP yaparsa MHP CHP yaparsa da CHP kazanır.. yıllardır Ankara yaşayan biri olarak gözlemlediğim tablo bu.. Saygılar

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