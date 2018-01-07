CHP Kongresinde Baykal’ın sandalyesi boş kaldı!

CHP Antalya 36’ncı İl Olağan Kongresi başladı. Mevcut Başkan Mustafa Erdem ile 2 adayın yarıştığı kongrede en dikkat çekici görüntü ise rahatsızlığından dolayı Almanya’da tedavi gören eski CHP Genel Başkanı, Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın isminin yazdığı boş sandalyesi oldu. Almanya’daki tedavisi süren Deniz Baykal’ın protokoldeki sandalyesine ismi yazıldı. İlk başta kimsenin oturtulmaması kararı alınan sandalyeye Ankara Milletvekili ve Divan Başkanı Murat Emir yanlışlıkla oturdu. Bir müddet sonra ise sandalyeden kalkan Emir, daha sonra divan kurulundaki yerine geçti. Bu sırada ise Baykal’ın isminin yazdığı kağıt yere düşerken, partililer tarafından alınarak tekrar sandalyeye yapıştırıldı. Twitter

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CHP Antalya örgütünde mevcut İl Başkanı Mustafa Erdem, eski CHP Muratpaşa İlçe Başkanı Ahmet Kumbul, Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Vahap Tuncer il başkanlığı için yarıştı. Nazım Hikmet Kongre Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen kongreye, CHP Genel Başkan Yardımcısı Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, CHP Antalya Milletvekilleri Niyazi Nefi Kara, Devrim Kök, mevcut İl Başkanı Mustafa Erdem, CHP’li belediye başkanlarından Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, ilçe belediye başkanları ile başkan adayları Vahap Tuncer ve Ahmet Kumbul katıldı. Twitter

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Saat 12.00’de başlayan kongreye adaylar kendilerini desteleyen partililerin tezahüratları eşliğinde salona geldiler. 45 doğal delegenin bulunduğu CHP'de, mahallelerdeki seçimlerin ardından çıkan 600 delegenin oyuyla belirlenecek olan kongrede, daha önce adaylığını açıklayan ve CHP'de il başkanlığı ile milletvekilliği de yapmış olan Tuncay Ercenk son dakika aday olmadığını açıkladı. Twitter

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