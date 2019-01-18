CHP İzmir'de sürpriz isim Nagehan Alçı duyurdu

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, 31 Mart 2019 yerel seçiklerinde yeniden aday olmaya karar verdi. Kocaoğlu'nun devreye girmesiyle hesaplar karıştı.

Nagehan Alçı, CHP'de mevcut İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun yeniden aday olabileceği yönündeki açıklamasıyla başlayan tartışmaları kaleme aldı.

Kaynağına göre Kocaoğlu'nun aday gösterilme olasılığının yok denecek kadar az olduğunu belirten Alçı, "Büyük olasılıkla Kocaoğlu aday yapılmayacak. Ya Kılıçdaroğlu hem İYİ Parti hem de Kocaoğlu ile restleşmeyi göze alarak Tunç Soyer ya da Tuncay Özkan'ı aday gösterecek-ki kaynağıma göre bu çok küçük bir ihtimal- ya da Kocaoğlu'nu küstürmeyecek bir orta yol arayacak" dedi.

ORTAYA ÇIKAN YENİ İSİM OLGUN ATİLA

Alçı, şöyle devam etti: "Kimdir bu orta yol için bulunacak isim, diye sorduğumda Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila yanıtını aldım. Yani aralık başında bana Kocaoğlu'nun yeniden devreye gireceğini söyleyen kaynağıma göre; CHP'nin İzmir adayının, teşkilatın ve Kocaoğlu'nun sıcak baktığı Olgun Atila olma ihtimali kuvvetli."

Nagehan Alçı'nın yazısının tamamı

Kılıçdaroğlu Aziz Kocaoğlu'na sıcak bakmıyor

Kılıçdaroğlu'ndan Aziz Kocaoğlu ile yaptığı görüşmeye ilişkin ilk değerlendirme geldi. Kılıçdaroğlu, "Bizim Büyükşehir Belediye başkanımız geldi görüştük. ‘tekrar aday olmak istediğini’ söyledi. Ben de tabi aday adayı olabilirsiniz herhangi bir sorun yok burada. Niçin tekrar aday olmak istediğinin gerekçelerini bana ifade etti. Sonra teşekkür ettik ayrıldı." dedi.

İnternet medyasının temsilcileriyle bir araya gelen Kılıçdaroğlu, "Kocaoğlu'nun daha önce "aday olmayacağım" dediğini hatırlattı. Kocaooğlu'nun adaylık için ismi geçen diğer kişilerle ilgili itirazını kendisine iletmediğini de söyledi.

Edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu, Kocaoğlu'nun adaylığına sıcak bakmıyor. CHP’de İzmir düğümünün çözülmesi için parti yönetiminin çalışamları sürüyor. Kemal Kılıçdaroğlu’nun teşkilat ve milletvekileri ile görüşmesinin ardından, öne çıkan ismi Parti Meclisi onayına sunacağı belirtiliyor.

Aziz Kocaoğlu'ndan adaylık açıklaması