  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

CHP İzmir'de sürpriz isim Nagehan Alçı duyurdu

CHP İzmir'de sürpriz isim Nagehan Alçı duyurdu

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İzmir'de sürpriz bir ismi aday göstereceğini ileri sürdü. Buna göre öne çıkan isim Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila.

PAYLAŞ tw fb
Eklenme Tarihi: 18-01-2019 09:10 - Güncelleme: 18-01-2019 09:10

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, 31 Mart 2019 yerel seçiklerinde yeniden aday olmaya karar verdi. Kocaoğlu'nun devreye girmesiyle hesaplar karıştı.

Nagehan Alçı, CHP'de mevcut İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun yeniden aday olabileceği yönündeki açıklamasıyla başlayan tartışmaları kaleme aldı. 

Kaynağına göre Kocaoğlu'nun aday gösterilme olasılığının yok denecek kadar az olduğunu belirten Alçı, "Büyük olasılıkla Kocaoğlu aday yapılmayacak. Ya Kılıçdaroğlu hem İYİ Parti hem de Kocaoğlu ile restleşmeyi göze alarak Tunç Soyer ya da Tuncay Özkan'ı aday gösterecek-ki kaynağıma göre bu çok küçük bir ihtimal- ya da Kocaoğlu'nu küstürmeyecek bir orta yol arayacak" dedi.

ORTAYA ÇIKAN YENİ İSİM OLGUN ATİLA
Alçı, şöyle devam etti: "Kimdir bu orta yol için bulunacak isim, diye sorduğumda Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila yanıtını aldım. Yani aralık başında bana Kocaoğlu'nun yeniden devreye gireceğini söyleyen kaynağıma göre; CHP'nin İzmir adayının, teşkilatın ve Kocaoğlu'nun sıcak baktığı Olgun Atila olma ihtimali kuvvetli."

Nagehan Alçı'nın yazısının tamamı

Kılıçdaroğlu Aziz Kocaoğlu'na sıcak bakmıyor
Kılıçdaroğlu'ndan Aziz Kocaoğlu ile yaptığı görüşmeye ilişkin ilk değerlendirme geldi. Kılıçdaroğlu, "Bizim Büyükşehir Belediye başkanımız geldi görüştük. ‘tekrar aday olmak istediğini’ söyledi. Ben de tabi aday adayı olabilirsiniz herhangi bir sorun yok burada. Niçin tekrar aday olmak istediğinin gerekçelerini bana ifade etti. Sonra teşekkür ettik ayrıldı." dedi.

İnternet medyasının temsilcileriyle bir araya gelen Kılıçdaroğlu, "Kocaoğlu'nun daha önce "aday olmayacağım" dediğini hatırlattı. Kocaooğlu'nun adaylık için ismi geçen diğer kişilerle ilgili itirazını kendisine iletmediğini de söyledi.

Edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu, Kocaoğlu'nun adaylığına sıcak bakmıyor. CHP’de İzmir düğümünün çözülmesi için parti yönetiminin çalışamları sürüyor. Kemal Kılıçdaroğlu’nun teşkilat ve milletvekileri ile görüşmesinin ardından, öne çıkan ismi Parti Meclisi onayına sunacağı belirtiliyor.

Aziz Kocaoğlu'ndan adaylık açıklaması

PAYLAŞ tw fb

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN CHP İzmir'de sürpriz isim Nagehan Alçı duyurdu haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR9 YORUM

  • Misafir 18 Ocak 2019 10:08 30 YILDIR BORNOVADA OTURUYORUM BU ZAT NE YAPMIŞTA BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYESİNİ YÖNETECEK O KAPASİTE VARMIYMIŞTA BEN GÖREMEDİM.

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro